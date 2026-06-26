“La Repubblica è Donna”, a Rimini una mostra per gli 80 anni della Repubblica Italiana

Alla Palazzina Roma l’esposizione promossa da Associazione Nazionale Faleristica e Centro Arti Figurative di Riccione

In occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana, l’Associazione Nazionale Faleristica, nell’ambito del progetto “Repubblica 80”, in collaborazione con il Centro Arti Figurative di Riccione e con il patrocinio del Comune di Rimini, presenta la mostra pittorica “La Repubblica è Donna”.

L’inaugurazione si è svolta nel pomeriggio di giovedì 25 giugno, data che ricorda gli 80 anni dalla prima seduta della Costituente del 25 giugno 1946, alla presenza dell’Assessore comunale Francesco Bragagni, della madrina dell’evento Paola Bonetti e di una rappresentanza del Comune di Bellaria Igea Marina.

L’esposizione è ospitata nei locali al piano terra della Palazzina Roma, in Piazzale Federico Fellini, ed è visitabile gratuitamente fino al 3 luglio 2026. Il percorso propone una riflessione artistica sui valori fondanti della Repubblica e sul ruolo delle donne nella storia nazionale.

“Le donne sono state protagoniste essenziali della crescita del Paese”, si legge nella presentazione dell’iniziativa, che sottolinea come la figura femminile rappresenti da sempre anche un simbolo iconografico dell’Italia.

Attraverso il linguaggio dell’arte figurativa, gli artisti coinvolti sono stati chiamati a interpretare il significato di Repubblica e dei valori che ne hanno accompagnato il cammino in ottant’anni di storia.