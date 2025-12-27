La riforma della Corte dei Conti diventa legge: ok definitivo del Senato

Il ddl confermato dalla Camera passa senza modifiche; tutti gli emendamenti delle opposizioni respinti. La legge entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Il Senato ha approvato in via definitiva la riforma della Corte dei Conti, confermando il testo già licenziato dalla Camera. Tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni sono stati respinti. Con 93 voti favorevoli, 51 contrari e 5 astenuti, il provvedimento diventerà legge una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Intanto, la Commissione Bilancio della Camera ha avviato l’esame della legge di bilancio in una sala del Mappamondo semi-vuota, con diversi parlamentari collegati da remoto. Il termine per presentare gli emendamenti è scaduto alle 14, mentre le votazioni in commissione sono previste per la mattina di domani.

L’aula della Camera si riunirà dalle ore 16, quando sarà posta la fiducia sul provvedimento. Il via libera finale alla manovra è atteso per martedì 30 dicembre.