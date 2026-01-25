La Rimini che eravamo: i 275 mila scatti di Di Fabio rivivono in mostra

L’archivio in Biblioteca Gambalunga fino al 31 gennaio 2026

Rimini rende omaggio a uno dei suoi fotografi più significativi con la mostra “Vedere attraverso. Fotogrammi inediti di Italo Di Fabio”, in programma fino al 31 gennaio 2026 nel cortile interno della Biblioteca Gambalunga.

L’esposizione propone una selezione di immagini inedite realizzate tra gli anni Sessanta e Ottanta, tratte dall’imponente Archivio Italo Di Fabio, oltre 275 mila scatti donati dall’autore alla città nel 2022. Un patrimonio prezioso che racconta sessant’anni di fotografia “fuori schema”, attenta alla differenza tra guardare e vedere.

Riminese d’adozione, cofondatore del Foto Cine Club di Rimini e maestro riconosciuto a livello internazionale (onorificenze Fiap e Psa), Di Fabio ha saputo coniugare reportage, ritratto e sperimentazione, anticipando in analogico soluzioni che guardano al digitale.

Il percorso espositivo si articola in sei sezioni tematiche: dagli esordi giornalistici alla trasformazione urbana di Rimini, dal mare e il turismo di massa ai ritratti più intimi, fino alle sperimentazioni cromatiche e alle opere premiate nei concorsi internazionali.

Una mostra che restituisce l’anima visiva della Riviera e valorizza l’eredità della fotografia amatoriale riminese nel panorama nazionale.

Ingresso libero. Orari: lunedì-venerdì 8-19, sabato 8-13. Info: Biblioteca Gambalunga.