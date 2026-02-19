Riccione apre la stagione estiva con un maxi concerto gratuito con Radio Bruno

Sarà un maxi show di artisti di primo piano della musica italiana pensato per un pubblico trasversale, ingresso gratuito

Riccione inaugura ufficialmente la stagione estiva 2026 lunedì 1° giugno con un grande evento televisivo gratuito in piazzale Roma, a cura di Radio Bruno, e che sarà il cuore pulsante del progetto Riccione Music City 2026.

Sarà un maxi show di artisti di primo piano della musica italiana pensato per un pubblico trasversale, gratuito e accompagnato da una forte campagna promozionale multicanale. Un grande concerto, una vetrina nazionale per la città, una “cartolina pubblicitaria” dedicata alla destinazione Riccione.

“Riccione continua a investire in eventi di qualità per rafforzare il proprio posizionamento tra le principali destinazioni dell’estate italiana - dichiara l’assessore al Turismo ed eventi Mattia Guidi -. Il 1° giugno non sarà solo un concerto ma un grande evento della stagione turistica estiva: una festa aperta a tutti, capace di coinvolgere cittadini e ospiti e di raccontare la nostra città in tutta Italia attraverso la televisione e i media nazionali. La musica è uno degli elementi identitari di Riccione e questo appuntamento rappresenta un’occasione concreta di promozione turistica, economica e culturale. Porteremo in piazza - prosegue Guidi - un grande spettacolo gratuito e allo stesso tempo una straordinaria opportunità di visibilità nazionale, confermando la strategia di destagionalizzazione e di eventi diffusi lungo tutto l’anno”.

L’iniziativa rientra nel calendario di Riccione Music City 2026, il programma con cui l’Amministrazione comunale punta a consolidare il turismo e valorizzare la città attraverso intrattenimento, cultura e spettacolo, coinvolgendo operatori economici, strutture ricettive e pubblico.

L’evento si inserisce peraltro nell’ambito dello spettacolo musicale che la società promotrice, Multiradio srl, da oltre trenta anni porta nelle piazze di Emilia Romagna, Toscana e Lombardia, con i principali protagonisti della musica italiana. Negli anni, lo spettacolo si è distinto per l'alto standard qualitativo e Riccione, nei limiti delle esigenze editoriali dell’emittente, sarà la prima puntata onair del tour 2026.

La società Multiradio srl promuoverà lo spettacolo con una campagna pubblicitaria sull'intera rete di copertura radio e tv e comunicazioni nel corso dei principali programmi a cura degli speakers, unitamente ad una campagna social e uscite su stampa nazionale e locale.

