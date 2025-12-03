La Romagna si accende: luci, arte e installazioni per un Natale 2025 da record

Rimini intreccia 100 km di luci fino alla spiaggia

Dai borghi dell’entroterra alle località costiere, la Romagna inaugura il Natale 2025 con un grande spettacolo diffuso all’insegna di luce, arte e sostenibilità. Un mosaico di installazioni, percorsi immersivi e scenografie luminose che attraversa l’intero territorio, trasformando città e paesi in un’unica, vasta costellazione.

A Milano Marittima debutta We Rise by Lifting Others, la monumentale installazione luminosa di Marinella Senatore che illumina la Rotonda Primo Maggio con messaggi di unione e comunità. Sul molo, l’opera permanente di Valerio Berruti Non basta il canto delle sirene anima le acque con giochi di luce cangianti.

A Cesena, oltre cento metri di Corso Mazzini brillano con i versi di Bello mondo di Mariangela Gualtieri, mentre Ferrara accende 130 km di luminarie e dedica via Mazzini alle parole dell’Ariosto.

La costa si trasforma in un palcoscenico scintillante: Rimini intreccia 100 km di luci fino alla spiaggia, dove un sentiero stellato e trenta panchine panoramiche accompagnano i visitatori lungo la duna illuminata; Riccione presenta per la prima volta un lungomare interamente decorato, arricchito da tre isole scenografiche e dalle nuove cornici luminose per selfie al mare.

Nell’entroterra, Santarcangelo di Romagna stupisce con il “Bosco sotto un cielo di stelle”, percorso fiabesco che dalle grotte conduce all’abete delle Foreste Casentinesi, mentre Cattolica propone il suo “Bosco di Luce”, un itinerario ecosostenibile tra abeti illuminati, scenografie e installazioni dedicate alla natura.

A Gatteo Mare, tre grandi alberi in ferro e LED rappresentano la scelta green delle festività, mentre Forlì trasforma Piazza Saffi e i Giardini della Vittoria in un paesaggio sensoriale grazie alle sue Architetture di Luce. Infine Comacchio diventa un museo a cielo aperto con due video mapping 3D che rievocano l’antica città di Spina.

La Romagna si prepara così a un Natale diffuso, innovativo e luminoso, capace di unire tradizione, creatività e attenzione per l’ambiente.