La Romagna si colora di rosa: arriva il Capodanno dell’estate

Fuochi d’artificio, monumenti illuminati, influencer e tradizioni

C’è un momento dell’anno in cui la Romagna si trasforma in uno stato d’animo. Quel momento è la Notte Rosa, giunta quest’anno alla sua ventesima edizione. Conto alla rovescia per la manifestazione che darà ufficialmente il via all’estate italiana, regalando una delle edizioni più intense, sorprendenti e poetiche di sempre. Dal 20 al 22 giugno, la costa e le colline vibrano insieme in un’unica grande festa, un’onda musicale e creativa che accende le emozioni, porta luce nei cuori, e fa della notte un tempo in cui tutto può accadere.

A rendere unica l’edizione 2025 sarà anche la coincidenza simbolica con il Solstizio d’estate: mai come quest’anno la Notte Rosa sarà la festa che apre ufficialmente la stagione estiva in Italia. Il claim ideato da Claudio Cecchetto “HIT’S Summer” lo sottolinea con forza: un gioco di parole tra i successi musicali (“hits”) e l’inizio esplosivo della stagione più attesa dell’anno.





Sale l’attesa della festa: le grandi anteprime

Il bello della Notte Rosa è che non comincia mai all’improvviso. La sua magia inizia a sussurrare giorni prima, nelle piazze, tra le note, nei sorrisi di chi si prepara a viverla. La lunga estate della Romagna si prepara ad accendersi con le anteprime ufficiali.

Il 19 giugno, Rimini si fa cuore pulsante della tradizione: in centro storico va in scena un abbraccio musicale tra generazioni. È il liscio, ballato sotto le stelle, che torna protagonista grazie all’Orchestra spettacolo Frank David. Ma non è solo musica: è un rito collettivo, è il popolo della Romagna che si ritrova nel ballo, nel tocco delle mani, nello sguardo che invita a danzare. Con “Rimini Folk”, Piazza Cavour si trasformerà in una grande balera sotto le stelle: un tuffo nella tradizione romagnola con il ballo liscio e le sue melodie intramontabili, per una serata all’insegna della convivialità e del ritmo della nostra terra. Anche Marebello celebra la Notte Rosa con un programma ricco di eventi per grandi e piccoli che prenderanno il via già il 19 giugno con la “Corrida” al parco Laureti per fare il pieno di risate. A Torre Pedrera un evento speciale pensato per le famiglie e i bambini: "La Notte Rosa dei Piccoli", che si terrà il 19 giugno a partire dalle 21 in Piazza Sacchini. La Piazza diventerà un magico regno di divertimento con lo spettacolo interattivo di Bimbobell. Questo iconico e colorato personaggio porterà risate e gioia attraverso giochi, musica e divertimento, creando ricordi indimenticabili per tutta la famiglia. bambini avranno l'opportunità unica di partecipare direttamente allo spettacolo, ballando e cantando insieme a Bimbobell, scatenandosi con un repertorio di brani divertenti, sia inediti che famosissimi, che faranno ballare proprio tutti, dai più piccoli ai più grandi che torneranno bambini per una sera, il tutto arricchito da tante attività, giochi e piccole sorprese che renderanno la serata ancora più speciale.

A Montescudo - Monte Colombo, la piazza del Castello di Albereto si colora di musica e poesia con il concerto di Rimini Classica - Cristian Para Astor, dalle 20.30. Sempre il 19 giugno, a Novafeltria, riflettori puntati sul Belcanto con l’anteprima del Montefeltro Festival: giovani talenti del Conservatorio di Dublino porteranno in scena un concerto lirico di grande intensità emotiva, frutto del lavoro dell’Accademia Lirica Internazionale.

Proseguono intanto, fino al 19 giugno, le giornate dedicate ai più piccoli con “Notte Rosa Extra Time” a Bellaria-Igea Marina: serate di spettacoli di clown, magia, marionette e bolle giganti, oltre all’imperdibile mostra della città ecosostenibile di mattoncini LEGO al Palazzo del Turismo. Sempre a Bellaria, in piazza Marcianò, il 19 giugno da non perdere l’anteprima della Notte Rosa alla Cagnona: con “Balla e Sorridi” un evento revival che celebra la musica e lo stile intramontabile degli anni ’60. La Notte Rosa al Polo Est Village comincia già il 19 giugno alle 21.30 con l'appuntamento più caliente dell'estate, “Bailando on the Beach”: due piste, un'unica vibrazione di energia e ritmo.

Dal 19 giugno torna il “Kids Family Festival”: un’esperienza gratuita di tre giorni che trasformerà piazzale Ceccarini, a Riccione, in un’arena esperienziale a cielo aperto, all’insegna del gioco, della scoperta e della crescita condivisa, con contenuti di alta qualità, tra spettacoli, laboratori, talk e attività pensate per coinvolgere famiglie e bambini di ogni età. Giovedì apertura dell’area con stand, laboratori e meet&greet con i personaggi più amati, accensione delle installazioni immersive del Winx Club. Alle 20:00, il talk “E voleremo sopra la paura” con Valentina Mastroianni (De Agostini). Alle 21:00, Paolo Ruffini porta in scena lo spettacolo “Presente”, un invito a vivere il qui e ora con leggerezza e profondità. Gran finale con il Fluo Family Party e la parata dei Costume Characters dalle 22:00.

Infine, tra gli eventi più magici, dal 19 al 23 giugno torna La Notte delle Streghe a San Giovanni in Marignano: un viaggio tra mistero, arte e suggestione, che ogni anno incanta migliaia di visitatori con spettacoli itineranti, mercatini, performance e atmosfere da fiaba.

Per gli amanti della natura e delle tradizioni, il 19 giugno a Cervia è in programma una passeggiata alla Salina Camillone, antica Salina in cui il sale viene raccolto a mano, attraverso gli strumenti e i metodi utilizzati dagli antichi salinari. Al Magazzino del Sale di Cervia, prosegue al MAGMA fino al 22 giugno la mostra d'arte contemporanea Endless Summer: otto curatrici e curatori hanno invitato degli artisti e artiste visive a riflettere sul tema dell’estate.

A Ferrara, fino al 22 giugno, si tiene “La Giostra del Borgo”: un’occasione unica per passeggiare attraverso una cittadella medievale facendo un salto nel passato, condividendo la vita dell’accampamento degli armati e gli allenamenti degli arcieri con l’arco storico, godendo di spettacoli di teatro e musica nello spazio dell’Arena, di suggestivi numeri di fuoco o per partecipare a conferenze e dibattiti. Per i più golosi, c’è anche “Arrosticini nel Chiostro”, la manifestazione organizzata ogni anno dalla Contrada Rione San Paolo. Inoltre, prosegue fino al 22 giugno un evento all'insegna della cultura Pop presso l'Acquedotto di Piazzale XXV Maggio. Arcade, giochi da tavolo, sfilate fantasy, steam punk, cosplay, pin-up, musica, concerti dal vivo, aree ristorazione e tanto altro. L' Acquedotto monumentale si veste di rosa, in occasione delle serate 20, 21, 22 giugno, con illuminazione permanente in rosa del monumento.





L’altra faccia de La Notte Rosa: esperienze insolite e fuori dagli schemi

La Notte Rosa non è mai una sola. Esiste anche un’altra notte, fatta di sorprese, di percorsi alternativi, di esperienze fuori dall’ordinario. È la notte che non ti aspetti, quella che ti lascia senza parole.

A Rimini, venerdì 20 giugno, torna l’atteso evento Un Mare di Rosa: la spiaggia dal bagno 47 al bagno 63 si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con musica live, spettacoli e in particolare performance di danza. Tra le novità di questa edizione, a Rimini, è l’evento Incanto Rosa, organizzato dai Comitati Turistici di Torre Pedrera, Viserbella, Viserba, Rivabella, San Giuliano, P.zza Kennedy, Bellariva, Marebello, Rivazzurra e Miramare. Sabato 21 giugno a partire dalle 20.00 il lungomare da Torre Pedrera a Miramare prende vita con un grande spettacolo di maghi, acrobati, illusionisti, performer: ogni angolo diventa teatro, ogni piazza si fa incantesimo. Il pomeriggio comincia con i bambini in festa e un DJ set d’eccezione: sul palco sale DJ Michelle, appena tredicenne, ma con un’energia capace di trascinare folle. Le sue mani piccole fanno vibrare consolle e cuori, mentre la sera si accende di magia e di sorpresa. Chi cerca la bellezza dell’arte può trovare la sua rosa in una passeggiata notturna a Rimini. Con “5 passi nell’arte”, si scopre la Chiesa dei Servi e la Rimini barocca, guidati da una voce esperta che svela dettagli, segreti e incanti di un’epoca raffinata. Anche la cultura si veste di rosa, e lo fa con eleganza.

A Bertinoro, il 21 giugno, farà tappa la rievocazione storica della Mille Miglia in moto, riservata a motociclette d’epoca: un viaggio lento e affascinante tra i Borghi più belli d’Italia, nel cuore di una terra da sempre legata ai motori, che farà rotta anche su Verucchio e gli altri comuni del circondario con eventi ed iniziative ad hoc.

A Cervia, la notte è avventura. Venerdì 20 giugno, va in scena una delle esperienze più suggestive dell’intero weekend: il parco CerviAvventura aprirà i battenti anche di notte per un percorso tra i pini, illuminato solo dalle lampade frontali. Una sfida al buio, tra coraggio e magia, da vivere in piccoli gruppi per godersi il silenzio della natura. Sempre a Cervia il MUSA – Museo del Sale propone per tutto il weekend, dal 20 al 22 giugno, aperture straordinarie serali e un laboratorio per bambini dedicato ad Altero, il fenicottero rosa, mascotte dell’edizione 2025. Un’occasione per avvicinarsi alla storia delle saline in modo divertente e coinvolgente. E per chi ama la natura, sabato 21 giugno da Cervia è in programma un’escursione in canoa offre la possibilità di vivere la Salina da un’altra prospettiva. Pagaiando tra le acque calme, ascoltando il respiro degli uccelli e il racconto del sale, la Notte Rosa si fa silenzio e contemplazione. Una maglietta rosa, un sorriso, e l’avventura è già cominciata.

Milano Marittima, sabato 21 giugno, dedicherà ad Arrigo Sacchi la proiezione del docufilm “La favola di un visionario”, con la presenza in sala dell’allenatore e dei protagonisti della sua lunga carriera. Brisighella Romantica (sabato 21 giugno) è l’evento che per una sera svela la nuova identità del borgo medievale. La suggestiva Via degli Asini, i tre pinnacoli rocciosi su cui si affacciano la Rocca Manfrediana, la Torre dell’Orologio e il Santuario del Monticino, insieme al dedalo di viuzze ciottolate, creano lo scenario ideale per questa serata romantica. I ristoranti del centro propongono cene open air a lume di candela con menù dedicati, mentre spettacoli e concerti animano la notte con intermezzi coinvolgenti. Angoli raccolti e silenziosi, insieme ad allestimenti romantici, artisti di strada, musica e proposte gastronomiche a tema. Venerdì 20 giugno, da Sant'Alberto di Ravenna, prenderà invece il via "Fenicotteri Rosa a Boscoforte": un'escursione in bici fino alla Penisola di Boscoforte e a piedi in questo ambiente magico, chiuso al pubblico, nel cuore delle Valli di Comacchio, nel Parco del Delta del Po. Qui, immersi nella magia del tramonto, si farà l’incontro suggestivo e inaspettato con i cavalli Camargue-Delta, che vagano ormai da molti anni allo stato brado su questo lembo di terra.

Il 20 e 21 giugno arriva a Faenza un appuntamento imperdibile: Granarolo Effimero, un teatro in-stabile di arte, sogni e cucina. Granarolo si veste al buio e accende le luci dei sogni dei carradori, degli artigiani, del Museo Diffuso, della Dipintrice Maddalena Venturi, dei Tappeti d’Arte dipinti con la segatura, dei murales, di storie bislacche nei cortili, del Bar Sport, spento e riacceso in arte, di stand sparsi per gustare i piatti granarolesi. Le case del paese si riaccendono per raccontare. Un grande teatro in-stabile di racconti, di arte, sogni e cucina.





Lo spettacolo dei fuochi d’artificio

A mezzanotte lo spettacolo pirotecnico accenderà il cielo di rosa, in contemporanea su tutta la costa romagnola. Il cielo si illuminerà sopra le spiagge e le città della Romagna, offrendo uno show mozzafiato che terrà il pubblico con il naso all’insù: da Comacchio, a Cattolica, passando per Cesenatico, San Mauro Mare, Gatteo Mare, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico….







Il fascino dei monumenti in rosa

E poi ci sono loro: i simboli delle città, i luoghi che raccontano la storia della Romagna. Anche quest’anno, come da tradizione, si vestiranno di rosa. Le rocche, i ponti, le torri, le fontane. Non sarà solo un gioco di luci. Sarà un gesto poetico, una dichiarazione d’amore. Perché la Notte Rosa non è solo festa: è appartenenza. È un’identità che si rinnova, una promessa che si rinnova ogni anno: quella di continuare a essere una terra che accoglie, che crea, che sogna.





La Notte Rosa raccontata dagli influencer

Sarà un’estate da ricordare per la Generazione Z e Alpha: la Notte Rosa 2025 accende i riflettori sugli idoli social più amati dai giovanissimi. Youtuber, tiktoker e content creator come Daniele Santarelli, Alberto Ugolini, Diego Divi e Patrizia Angioli saranno protagonisti di una serie di eventi diffusi lungo la Riviera Romagnola, pensati per incontrare il loro pubblico e condividere momenti speciali. Una vera e propria community in movimento, con milioni di follower connessi contemporaneamente per vivere e raccontare una vacanza da sogno sulla costa romagnola. La Romagna si conferma così la “casa al mare” ideale per i giovani, i giovanissimi e le loro famiglie. Il progetto si svilupperà anche online con teaser, IGS e REEL pubblicati durante gli eventi, per un’esperienza condivisa e virale. Un trampolino di lancio per #RomagnaWOW, l’iniziativa dedicata alle nuove generazioni che tornerà anche quest’estate in Riviera, in collaborazione con Andrea Prada e il Gruppo Euforika.

Al via anche il progetto Romagna Play Social, nuovo format che unisce contenuti creati ad hoc da content creator e influencer, nato dalla travel Creator Academy di Elisa e Luca di @miprendoemiportovia e l’agenzia HappyMinds: il racconto della Notte Rosa si arricchisce di esperienze e itinerari al mare che faranno due famiglie di content creator durante questa settimana. Una giornalista, un fotografo e due figli di @viaggiaadessoperchepoi e una family travel blogger @themamosfamily che aiutano le famiglie a viaggiare senza stress.











Scatta la tua foto della Notte Rosa

Cos’è La Notte Rosa per te? Cosa rappresenta? Come ti stai preparando? Taggaci con una foto. Quelle più in linea con la festa dell'estate in Romagna verranno condivise. Il tema è libero. Puoi ritrarre un paesaggio, un luogo significativo, un monumento, un simbolo, un oggetto o te stesso/a. L’importante è che rappresenti il tuo legame con La Notte Rosa. Posta la foto nel tuo profilo, tagga @lanotterosa.it e utilizza l’hashtag #LaMiaNotteRosa (vanno bene anche foto di archivio). Le foto verranno condivise sulla pagina Instagram e Facebook di La Notte Rosa. La partecipazione è aperta a tutti fino al 31 luglio 2025.