La scomparsa di Annabella Martinelli: indagine per sequestro di persona contro ignoti

La Procura di Padova dispone nuovi accertamenti su tabulati telefonici e profili social della studentessa 22enne scomparsa dal 7 gennaio

La Procura di Padova ha deciso di procedere per sequestro di persona contro ignoti nell’ambito dell’indagine sulla scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni iscritta alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna e residente a Teolo, in provincia di Padova. Della giovane non si hanno più notizie dalla serata del 7 gennaio.

La decisione della magistratura è finalizzata a consentire ai carabinieri di ampliare il raggio degli accertamenti investigativi, in particolare sui tabulati telefonici e sull’attività online della ragazza. Al centro delle verifiche vi è anche la chiusura dei profili social di Annabella, un elemento ritenuto rilevante dagli inquirenti, che intendono chiarire chi abbia effettuato tali operazioni e in quale momento.

Al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati, ma l’ipotesi di reato consente agli investigatori di utilizzare strumenti più incisivi per ricostruire gli ultimi spostamenti, i contatti e le comunicazioni della giovane. Le ricerche proseguono senza sosta, mentre familiari e amici attendono risposte sulla sorte della studentessa.