La sfida delle vetrine accende Santarcangelo: in palio 250 euro per lo scatto più fortunato

Civette Vintage Shop guida la classifica, ma la corsa continua: obiettivo 500 ticket entro la chiusura del concorso

Gente che fotografa vetrine. Ma non fateci caso. Sembra un film di Fellini, dove il matto del paese sale sull'albero e grida "Voglio una donna". Ma qui il "matto" cercava solo un gratta&vinci: uno per ogni foto caricata sui social, taggando il nome del negozio con l'hastag #LuoghidellAnima2025.

In regalo, ormai da qualche giorno, gelati, pizze e cocktail, oltre a diversi sconti nei negozi più "in" del centro.

Siamo a Santarcangelo. L'iniziativa dell'associazione Città Viva, in collaborazione con i Luoghi dell'Anima, prosegue a gonfie vele e si dimostra uno tra i progetti più lungimiranti di questo Natale. Sia per l'ennesima dimostrazione che il "sistema borgo" vince sul protagonismo egoico dei singoli, sia per la capacità di leggere il digitale non solo come strumento di vendita, ma soprattutto come leva per riportare fisicamente clienti a vivere la fisicità del negozio e le bellezze del centro storirico. Sono oltre 200 i ticket (gratta&vinci) regalati nei primi giorni dell'iniziativa. E, pochi o molti che siano, indicano che la direzione è ancora quella giusta.

"Rispetto all'anno scorso, dove il pubblico votava sui social il negozio vincitore, quet'anno abbiamo cambiato prospettiva", spiega il presidente di Città Viva, Alex Bertozzi. "Sono i clienti che sono chiamati a vivere il centro e fotografare la vetrina, un motivo in più per fare una passeggiata e portare le persone a scoprire fisicamente le offerte dei commercianti".

Tra un gelato e una pizza premio, continua la caccia al ticket regalo. Ma soprattutto sale l'attesa per scoprire il cliente più fortunato che, scattando semplicemente la foto alla vetrina più bella, concorrerà all'estrazione di un buono di 250 euro. Mentre la palma d'oro del migliore negozio quest'anno sembrerebbe premiare la dinamicità di Giorgia Spada (delle Civette Vintage shop) che da sola ha collezionato più di trenta tag. Ma la gara è ancora lunga, La Tua Casa Shabby, Elettro Star e Dago sono lì a tampinare. "Le temperature si abbasseranno, ma contiamo negli ultimi tre giorni di concorso di arrivare a oltre 500 ticket regalati", si augura Bertozzi. Lunedì prossimo sarà decretato il vincitore.