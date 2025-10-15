La Sindaca Foronchi riceve il nuovo Comandante della Direzione Marittima Emilia-Romagna

Incontro a Palazzo Mancini con il Capitano di Vascello Maurizio Tattoli per rinnovare la collaborazione istituzionale a tutela del territorio e della comunità

La Sindaca Franca Foronchi ha ricevuto in visita istituzionale il capitano di Vascello Maurizio Tattoli, nuovo comandante della Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna dallo scorso 19 settembre.

Nella sala Giunta di Palazzo Mancini, Sindaca e Comandante hanno rinnovato il patto di reciproca collaborazione istituzionale che negli anni ha sempre caratterizzato il rapporto tra i rispettivi enti, a tutela del territorio e della comunità.

L'incontro è stato impreziosito dallo scambio di graditi omaggi.