La stampa svizzera racconta Rimini d'inverno: "Un mix di quiete e vitalità"

La rivista Reisen: la città di Rimini non è più solo località di turismo balneare

La riviera riminese protagonista sulla stampa svizzera con un articolo che celebra la città come destinazione invernale di grande fascino. La giornalista Silvia Mettler ha dedicato un approfondito reportage a Rimini nel numero di Reisen, supplemento semestrale dei quotidiani della Svizzera tedesca Berner Zeitung, Basler Zeitung e Tages Anzeiger (212.363 copie e 635.000 lettori).

Nell'articolo intitolato "Winterzauber am Meer" (Incanto invernale sul mare), la giornalista racconta una Rimini lontana dai clichè del turismo balneare estivo, mettendo in luce le peculiarità della destinazione nell’”altra stagione”: dalle lunghe passeggiate sulla spiaggia deserta ai 15 chilometri del Parco del Mare, dal Fellini Museum al Grand Hotel Rimini, fino al vivace quartiere del Borgo San Giuliano e alle attrazioni del Capodanno più lungo del mondo.

"Rimini in inverno è un mix di quiete e vitalità", scrive Mettler, sottolineando come la città abbia saputo trasformarsi da località di puro turismo balneare estivo a destinazione per tutto l'anno. L'articolo evidenzia il processo di destagionalizzazione portato avanti dall'amministrazione comunale, citando le parole del sindaco Jamil Sadegholvaad: "Rimini è fra la città del Mediterraneo che più hanno innovato il proprio prodotto turistico negli ultimi 30 anni".

Il reportage dedica ampio spazio alle eccellenze culturali e paesaggistiche della città: dalla nuova passeggiata sul mare progettata dallo Studio Miralles Tagliabue, al Fellini Museum, dalle trattorie di pesce alla scoperta di borghi limitrofi come Santarcangelo. Particolare risalto viene dato anche al Capodanno riminese, definito tra le cinque mete preferite d'Italia per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, con un'offerta culturale e di intrattenimento che si estende da dicembre a gennaio.

Il viaggio stampa è stato organizzato da Apt Servizi Emilia-Romagna con la collaborazione di Visit Rimini.