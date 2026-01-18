"La vita da grandi" trionfa a Berlino: la storia dei fratelli riminesi è il miglior film europeo per i giovani

Ispirato a Damiano e Margherita Tercon

"La vita da grandi", il film ispirato alla storia autentica dei fratelli riminesi Damiano e Margherita Tercon, esordio alla regia di Greta Scarano, ha vinto l'European Young Audience Award alla 38/a edizione degli Efa, gli Oscar europei, in corso al Futurium di Berlino.

Interpretato da Matilda De Angelis e Yuri Tuci, "La vita da grandi" è ispirato alla storia dei Terconauti, raccontata nei libri Mia sorella mi rompe le balle (Mondadori) e L’imprevisto di diventare adulti (La Nave di Teseo).

"Non possiamo che fare i complimenti alla regista Greta Scarano" scrivono i Terconauti su Facebook "all’attrice protagonista Matilda De Angelis e al grande attore Yuri Tuci oltre che a tutto il cast e alla produzione.

Siamo davvero onorati che la nostra storia abbia ispirato milioni di persone e che questo messaggio sia arrivato così lontano.

Grazie di cuore a tutti e ancora complimenti per il grandissimo lavoro."