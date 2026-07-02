La Terrazza della Dolce Vita torna al Grand Hotel: 40 ospiti per la 7a edizione

Dal 31 luglio al 10 agosto Simona Ventura e Giovanni Terzi incontrano protagonisti di cultura, spettacolo e politica. Tema dell'anno: "Legami di cuore – L'amore tra generazioni"

Torna nel giardino del Grand Hotel di Rimini "La Terrazza della Dolce Vita", il salotto culturale ideato e condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi, giunto alla settima edizione. Da venerdì 31 luglio a lunedì 10 agosto, undici serate a ingresso libero (ore 18,30) porteranno sulla terrazza riminese oltre 40 ospiti tra cultura, cinema, sport, politica e giornalismo.

Il filo conduttore di quest'anno è "Legami di cuore – L'amore tra generazioni", una riflessione sui rapporti tra età diverse nella società di oggi. Tra i protagonisti annunciati: il premio Oscar Dante Ferretti, la cantante Iva Zanicchi, le senatrici Mariastella Gelmini e Simona Malpezzi, il filosofo Stefano Zecchi, il professore-influencer Vincenzo Schettini, l'attore Luca Barbareschi e l'avvocato Antonio De Rensis, legale nel processo di Garlasco. Spazio anche al giornalismo con Serena Bortone, Rula Jebreal, Alan Friedman, Rajae Bezzaz, Agnese Pini, Gianluigi Nuzzi e Antonio Preziosi, oltre a numerosi volti noti di tv, social e spettacolo.

L'iniziativa, promossa da Apt Servizi Emilia Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini, prevede anche una mostra dedicata alla carriera di Dante Ferretti, in apertura sabato 1° agosto, e le lezioni di ballo gratuite con i maestri Graziano Di Prima e Giada Lini. La rassegna si chiuderà con il concerto dell'Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti.