La Torre Civica di San Leo diventa 'spazio di vita'

Giovedì 9 ottobre la presentazione

Giovedì 9 ottobre alle ore 17:30, nella sala del Palazzo Mediceo, sarà presentato ufficialmente “Civica – La Torre di San Leo", il nuovo progetto promosso dalla Cooperativa di Comunità Fer-menti Leontine insieme al Comune di San Leo, San Leo 2000 e Studio Jam, con il sostegno del Bando Partecipazione 2025 della Regione Emilia-Romagna.

L’iniziativa inaugura un percorso partecipativo volto a restituire alla Torre Civica un ruolo attivo nella vita del paese: non solo monumento storico, ma luogo di incontro, cultura e innovazione sociale. Obiettivo del progetto è coinvolgere i cittadini nella definizione di nuovi usi e significati per uno dei simboli più rappresentativi di San Leo.

Fer-menti Leontine, già protagonista di numerose azioni di rigenerazione comunitaria — dal recupero del forno di paese alla riapertura della Bottega di San Leo — prosegue così il proprio impegno nel rafforzare i legami tra persone e territorio. “Vogliamo che la Torre torni a essere uno spazio di vita, aperto e condiviso”, sottolineano i promotori.

L’appuntamento di giovedì 9 ottobre sarà aperto a tutti: cittadini, associazioni, operatori economici e realtà locali sono invitati a partecipare e contribuire con idee e proposte per il futuro della Torre Civica.