La voce del mistero: un viaggio nel mondo di Franco Battiato a San Giovanni in Marignano

Una graphic novel da un’intervista intima: Chiara Raimondi e Francesco Pelosi svelano il Battiato più umano

Dopo l’affollatissima serata dedicata al genio di Giorgio Gaber, Itinerari letterariprosegue con un altro gigante della musica italiana, Franco Battiato, la cui storia verrà ripercorsa venerdì 11 luglio (ore 21.15, arena spettacoli, ingresso libero) con Franco Battiato e il cinghiale bianco. A raccontare gli anni fondamentali in cui Battiato rivoluzionò il mondo della musica italiana ci sarà Fabio Zuffanti,uno dei più competenti biografi del Maestro siciliano, in libreria con il suo testo definitivo Sacre sinfonie. Battiato: tutta la storia (Il Castello, 2025).

Lo scrittore, critico musicale e musicista in questo lavoro racconta Battiato in un’ampia biografia che si legge come un romanzo e mostra l’evoluzione di un personaggio molto diverso da ciò che tutti conoscono. Il viaggio comincia negli anni ‘40 con l’infanzia in Sicilia, il rapporto con la famiglia e la scoperta della musica. Poi, nel 1964, il trasferimento a Milano, la gavetta, gli incontri, le grandi crisi, la sperimentazione, la scoperta del misticismo e della meditazione, il successo.

Per questa occasione sul palco con lui salirà Andrea Amati, cantante e cantautore riminese che, accompagnato dal piano di Stefano Zambardino, offrirà riletture di alcune delle perle del repertorio di Battiato. Sarà un viaggio avvincente ed emozionante nel mistero di quei testi e di quelle musiche che sembravano provenire da un altro universo e da un’altra era, quella del cinghiale bianco.

Fabio Zuffanti è scrittore, musicista e critico musicale per Rolling Stone Italia, La Stampa, Rockol e Ondarock. È considerato uno dei più attenti studiosi di Franco Battiato, al quale ha dedicato tre saggi: La voce del padrone (Arcana, 2018), Tutti i dischi e le canzoni (Arcana, 2020) e Segnali di vita(Baldini+Castoldi, 2021). Ha redatto l’autobiografia di Angelo Branduardi (Confessioni di un malandrino, Baldini+Castoldi, 2022) e condotto corsi di critica musicale presso Treccani. Nome di punta del progressive rock italiano, ha inoltre musicato reading in compagnia di Tommaso Labranca, Antonio Moresco e Wu Ming.

Itinerari letterariè una rassegna del Comune di San Giovanni in Marignano con la direzione artistica di Rapsodia di Emiliano Visconti e la collaborazione di Aps Pro Loco.

A Franco Battiato è dedicato anche un appuntamento della rassegna Nuvole in biblioteca in programma sabato 12 luglio alle ore 19.00 (arena spettacoli, ingresso libero) dal titolo La luce e lo spazio. Un’intervista a Franco Battiato (Feltrinelli, 2023), un incontro con la disegnatrice Chiara Raimondi che racconterà come una conversazione con Battiato, che tocca tutte le tematiche più care all’artista e all’uomo, diventa una graphic novel realistica e, insieme, commovente ed evocativa.

Nell’estate del 2014 il cantautore Francesco Pelosi fa visita a Franco Battiato nella sua casa di Milo, in Sicilia, per intervistare il Maestro su alcuni temi che gli sono cari e da sempre ne fondano la poetica. Dopo la scomparsa dell’artista, Pelosi riprende quel materiale e, insieme a Chiara Raimondi, lo trasforma in graphic novel. L’opera che ne scaturisce è una testimonianza preziosa, intervallata da aneddoti sulla vita di Battiato e arricchita da dialoghi con Juri Camisasca, storico collaboratore e amico di sempre del grande musicista. Parole e immagini si fondono in un fumetto, come note in un’armonia che incanta e commuove.

Ad accompagnare la presentazione ci sarà il musicista Alex Semprini, chitarrista del gruppo Built-in Obsolescence.

Chiara Raimondi, classe 1996, studia Linguaggi del fumetto all’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Collabora con Mondadori, Pearson e Corriere della Sera. Ha pubblicato Memoires d’Alexandrie con Ankama Editions (2020) e Vittoria Colonna (sceneggiato da Giovanni Chiarini), con Kleiner Flug (2022). I suoi ultimi lavori sono La Luce e Lo Spazio – un’intervista a Franco Battiato, di Francesco Pelosi (Feltrinelli Comics, 2023) e la serie The Cabinet, di Ebeltoft e Hart (Image Comics, 2024)

La rassegna Nuvole in biblioteca fa parte del progetto BiblioUp. Giovani in biblioteca.