L'abbraccio di Rimini a Violetta: amici e colleghi uniti nel dolore alla Regina Pacis

L'ultimo volo di Violetta Laiketsion, la paracadutista 63enne morta n un tragico incidente

Una folla commossa ha gremito la chiesa Regina Pacis di Rimini per l’ultimo saluto a Violetta Laiketsion, la paracadutista 63enne morta il 14 dicembre in un tragico incidente durante un lancio a Fano. Amici, colleghi e cittadini si sono stretti in un silenzioso abbraccio. Durante la funzione, il celebrante ha invitato a guardare oltre la morte, affidando Violetta a Dio. Profondi i ricordi degli amici, che hanno ricordato il suo spirito e la sua passione per il cielo. Commovente il gesto finale: in molti hanno firmato la bara, lasciando messaggi di affetto, a testimonianza di una comunità unita nel dolore.