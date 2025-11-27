Labo380: il futuro è dei giovani. Santarcangelo cerca partner per la co-gestione del centro

15mila euro e nuove attività giovanili

Il Comune di Santarcangelo ha aperto fino al 15 dicembre il bando rivolto agli enti del Terzo settore per la co-progettazione e gestione del centro giovani Labo380, negli spazi dell’ex scuola del Bornaccino.

Obiettivo: ampliare l’utilizzo del centro, sostenere creatività e partecipazione dei ragazzi e favorire una gestione condivisa. “La co-gestione è uno dei principali obiettivi di mandato”, sottolinea l’assessora alle Politiche giovanili Angela Garattoni.

Il bando è rivolto a enti iscritti al Runts, con prevalenza giovanile e attività già svolte nel territorio. Il programma dovrà garantire 25 ore settimanali di apertura e attività laboratoriali, oltre al coordinamento con Comune e Unione dei Comuni.

Le proposte vanno inviate via PEC entro le ore 10 del 15 dicembre 2025. Dopo la selezione, partirà un percorso di co-progettazione che porterà alla firma di una convenzione biennale. Previsti 15mila euro annui di finanziamento, di cui 9.360 euro dalla Regione.