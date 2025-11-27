Altarimini

Labo380: il futuro è dei giovani. Santarcangelo cerca partner per la co-gestione del centro

15mila euro e nuove attività giovanili

A cura di Glauco Valentini Redazione
27 novembre 2025 15:00
Si apre il bando per il nuovo Centro Giovani Labo380
Santarcangelo di Romagna
Attualità
Il Comune di Santarcangelo ha aperto fino al 15 dicembre il bando rivolto agli enti del Terzo settore per la co-progettazione e gestione del centro giovani Labo380, negli spazi dell’ex scuola del Bornaccino.
Obiettivo: ampliare l’utilizzo del centro, sostenere creatività e partecipazione dei ragazzi e favorire una gestione condivisa. “La co-gestione è uno dei principali obiettivi di mandato”, sottolinea l’assessora alle Politiche giovanili Angela Garattoni.

Il bando è rivolto a enti iscritti al Runts, con prevalenza giovanile e attività già svolte nel territorio. Il programma dovrà garantire 25 ore settimanali di apertura e attività laboratoriali, oltre al coordinamento con Comune e Unione dei Comuni.

Le proposte vanno inviate via PEC entro le ore 10 del 15 dicembre 2025. Dopo la selezione, partirà un percorso di co-progettazione che porterà alla firma di una convenzione biennale. Previsti 15mila euro annui di finanziamento, di cui 9.360 euro dalla Regione.

