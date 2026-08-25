L'Adrenalina arriva sulla spiaggia di Riccione

Venerdì Alberto Cassani presenta il suo nuovo romanzo alla Spiaggia del Sole, insieme a Simone Bruscia, Luigi De Angelis e Oliviero La Stella

La rassegna letteraria "Senza fine – Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione" si chiude con un appuntamento fuori programma. Venerdì 28 agosto, alle 21.15, la Spiaggia del Sole 86-87 ospiterà Alberto Cassani, ex assessore alla Cultura del Comune di Ravenna e oggi impegnato in Regione, per la presentazione del suo nuovo romanzo "Adrenalina", edito da Baldini+Castoldi.

Il libro si muove tra Roma, schiacciata dal caldo estivo, e la Namibia, seguendo le vicende di un professionista della comunicazione coinvolto in un intreccio sempre più enigmatico. Al centro della storia ci sono informazione, potere e identità, con una riflessione sul ruolo delle parole nel raccontare e condizionare la realtà.

A dialogare con Cassani saranno Simone Bruscia, direttore di Riccione Teatro e coordinatore degli assessorati Turismo e Cultura del Comune di Riccione, e Luigi De Angelis, fondatore della compagnia Fanny & Alexander e recentemente nominato direttore del Santarcangelo Festival. La serata sarà moderata dal giornalista e scrittore Oliviero La Stella.

L'incontro arriva al termine di un'estate che ha visto alternarsi nella rassegna diversi protagonisti della cultura e della letteratura, dall'anteprima di giugno con Chicco Giuliani agli appuntamenti con Sigfrido Ranucci, Nicola Lagioia, Francesca Zanarini con Simone Annicchiarico, Marcello Veneziani e Isabella Leardini. L'appuntamento con Cassani completa così il calendario di "Senza fine". L'ingresso è libero. In caso di maltempo, la presentazione verrà riprogrammata.