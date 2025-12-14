Ladri scatenati a San Marino: bottino d'oro e gioielli

I colpi si sono concentrati tra Borgo Maggiore, Murata, Domagnano e Serravalle

Raffica di furti nella giornata di venerdì scorso nei Castelli a San Marino, dove cinque appartamenti sono stati presi di mira nel giro di poche ore. I ladri hanno agito nel pomeriggio, forzando finestre e porte finestre per introdursi nelle abitazioni, mettendo a soqquadro le stanze e rubando soprattutto gioielli e monete d’oro.

I colpi si sono concentrati tra Borgo Maggiore, Murata, Domagnano e Serravalle. In alcuni casi i malviventi sono riusciti a fuggire con il bottino, in altri si sono allontanati a mani vuote. Le modalità simili fanno ipotizzare un possibile collegamento tra gli episodi. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini dopo le denunce presentate dai residenti, mentre cresce la preoccupazione tra la popolazione.