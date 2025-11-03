Ladro incastrato dalla notifica del bancomat: preso in flagrante in un bar

L'uomo, aveva derubato poche ore prima la titolare di un ristorante

È finito in manette un 38enne algerino che sabato ha tentato di utilizzare in un bar una carta di credito appena rubata. L’uomo, poche ore prima, si era introdotto in un ristorante approfittando della distrazione della titolare impegnata nelle pulizie, portando via contanti e carte.

La vittima, accortasi del furto, ha subito bloccato i conti e più tardi ha ricevuto la notifica di un pagamento non andato a buon fine. Raggiunto il bar insieme ai carabinieri, ha riconosciuto il ladro, che è stato arrestato. Durante il fermo, l’uomo ha cercato di liberarsi delle carte nascondendole sotto i tappetini della gazzella. Recuperata anche una parte del denaro rubato.