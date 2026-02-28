L'allenatore Cevoli si è dimesso: terremoto a Pietracuta

Domani (domenica 1 marzo) sfida cruciale in casa della penultima in classifica, il Solarolo

Ieri (venerdì 27 febbraio) l'allenatore del Pietracuta Roberto Cevoli, assieme al suo staff, si è dimesso. Una decisione che arriva in un momento di grande difficoltà per il club riminese, che non vince da 6 partite. Il Pietracuta è in piena zona playout, a -7 dalla salvezza diretta, e ha 5 punti di vantaggio sulla penultima in classifica Solarolo, l'avversaria dello scontro diretto di domani (domenica 1 marzo). Il Pietracuta opterà per una soluzione interna, in attesa di scegliere, a inizio settimana, il nuovo tecnico. La trasferta di Solarolo sarà complicata dalle assenze: oltre agli infortunati Sapori e Proverbio, mancheranno gli squalificati Faeti, Bernardi e Mani. Per ciò che concerne il rapporto tra Cevoli e il Pietracuta, non è mai decollato, partendo dalle prime sei giornate di campionato, in cui i rossoblù sono rimasti a secco di punti. In estate la società aveva stretto l'accordo con la federazione sammarinese, allestendo una rosa composta per la sua maggior parte da giocatori del Titano, ma i risultati finora non hanno pagato.

Sulle proprie dimissioni, mister Cevoli evidenzia: "La scelta è stata fatta perché nell' imminente impegno con la Nazionale io e il mio staff vogliamo concentrarci in tutto e per tutto per la Nazionale. E in questo momento rimanendo a Pietracuta sarebbe stato difficile".