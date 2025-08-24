Lampi, fulmini e tuoni: supercella si abbatte su Rimini

Corso d’Augusto completamente allagato

All’alba di oggi, intorno alle 5, una violenta supercella si è abbattuta su Rimini, scatenando pioggia intensa, grandine e raffiche di vento fino a 120 km/h. Gli accumuli di pioggia hanno superato le previsioni, provocando allagamenti diffusi in città.

Video temporale di Simone Mengozzi

Molti cittadini si sono ritrovati con acqua in case, cantine e garage, mentre le fognature non hanno retto all’improvviso nubifragio. Corso d’Augusto completamente allagato, ma le segnalazioni di strade sommerse arrivano da diversi quartieri.Vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro fin dalle prime ore del mattino per fronteggiare le emergenze e mettere in sicurezza le aree più colpite. Il bilancio dei danni sarà più chiaro solo nelle prossime ore.

Il Comune, con l'assessore alla Protezione civile Yuri Magrini, parla di un "evento molto severo" con 74 millimetri di pioggia. Cinque i sottopassaggi allagati, uno con un'auto all'interno.

Treni sospesi tra Rimini e Igea Marina

Sulla linea ferroviaria Rimini-Ferrara la circolazione è sospesa tra Rimini e Igea Marina dalle 6 per danni causati dal maltempo. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Traffico regolare sull'Alta Velocità.



