Lando Norris campione del mondo: il britannico conquista il suo primo titolo in Formula 1

Terzo ad Abu Dhabi: tanto basta per coronare un sogno atteso da anni

Lando Norris, classe 1999, è ufficialmente il nuovo campione del mondo di Formula 1. Il pilota britannico della McLaren ha conquistato il suo primo titolo iridato grazie al terzo posto ottenuto nell’ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi.

A vincere la gara è stato Max Verstappen, ma il risultato non ha impedito a Norris di assicurarsi matematicamente il mondiale, chiudendo un campionato combattuto e ricco di colpi di scena.

Emozionatissimo al traguardo, il nuovo campione ha dichiarato tra le lacrime: «Una gioia da impazzire». Parole che raccontano l’intensità di una stagione in cui talento, continuità e maturità hanno fatto la differenza.

Per la McLaren si tratta di un trionfo storico: la squadra torna a festeggiare un titolo piloti dopo quasi due decenni. Norris, invece, entra ufficialmente nell’élite dei grandi della Formula 1, iniziando quella che potrebbe essere una nuova era per il team di Woking.