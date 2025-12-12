L’Area Novarese torna al centro del dibattito cittadino: in 300 alla maxi assemblea

Comitati e associazioni apprezzano l’ascolto istituzionale ma sollecitano un percorso concreto: “Serve un motore attrattivo, pronti a trovare investitori”

Grande partecipazione alla Sala Congressi dell’Hotel Touring di Miramare, dove oltre 300 persone e più di 2.000 collegamenti online hanno preso parte all’assemblea dedicata al futuro dell’Area Novarese.

L’incontro è stato promosso da: Comitato Rimini Sud, Comitato Turistico di Miramare,

Comitato Turistico di Rivazzurra, Conflavoro PMI Rimini, Pro Loco Miramare Da Amare,

Associazione Alberghi Tipici Riminesi.

Presente il Sindaco Jamil Sadegholvaad insieme agli Assessori Anna Montini, Valentina Ridolfi, Mattia Morolli e Juri Magrini, accolti con grande senso civico e spirito collaborativo da tutta la platea.

La serata, condotta da Vainer Nanni, ha aperto un dialogo vero tra cittadini, operatori e Amministrazione, segnando un momento importante per tutta la zona sud della città.

"Rispetto alle risposte del Sindaco" dicono i promotori "abbiamo apprezzato la disponibilità al dialogo e l’attenzione verso un tema così sentito dal territorio. Allo stesso tempo riteniamo fondamentale che quanto emerso non resti un semplice scambio di opinioni, ma rappresenti l’inizio di un percorso concreto.

Non vorremmo che il sogno condiviso da tutta la platea svanisca. Per questo ci aspettiamo che l’Amministrazione apra un’interlocuzione reale con IEG, valutando seriamente l’opportunità di creare nell’Area Novarese un nuovo motore attrattivo per la città. È una scelta che riguarda non solo un’area, ma l’intero territorio, le imprese, gli albergatori, i residenti e le attività economiche che da anni chiedono una prospettiva di sviluppo.

Considerando che la Fiera si trova a nord e il Palacongressi è collocato in centro, portare una struttura strategica nella zona sud sarebbe non solo una scelta lungimirante, ma anche una questione di equità, restituendo equilibrio a Rimini e nuove opportunità a una parte di città che ne ha forte bisogno.

Noi siamo pronti a fare la nostra parte e disponibili ad attivarci per individuare potenziali investitori interessati a sostenere un progetto unico in Italia, capace di generare valore e futuro.

La serata di ieri ha mostrato una comunità unita e determinata. Ora è il momento di trasformare un’idea, nata un anno fa quasi per provocazione, in una possibile realtà, in grado di restituire dignità e sviluppo all’area sud di Rimini.»

Il percorso ora proseguirà con un confronto costante con l’Amministrazione e con tutti i soggetti interessati, nella convinzione che l’Area Novarese possa finalmente tornare a essere un punto di riferimento strategico per tutta la città."