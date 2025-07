Lavinio, cane azzanna due fratellini: entrambi in ospedale

I bambini, di 8 e 10 anni, sono stati elitrasportati al Bambino Gesù di Rom

Ieri mattina (martedì 1° luglio) in una villetta di Lavinio, sul litorale laziale, due fratellini di 8 e 10 anni sono stati aggrediti e azzannati dal cane di una parente. L’attacco, avvenuto per cause ancora da accertare, ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi: entrambi i bambini sono stati trasportati in elicottero in codice rosso all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lavinio, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e stabilire le responsabilità, anche in relazione alla custodia dell’animale.

Fortunatamente, nessuno dei due fratelli è in pericolo di vita. Il più piccolo, di 8 anni, ha riportato ferite alla testa ed è stato preso in carico dall’équipe di chirurgia maxillo-facciale del presidio del Gianicolo. Le sue condizioni, secondo fonti ospedaliere, sono stabili e non è in prognosi riservata. Più preoccupante, invece, la situazione clinica del fratello maggiore, che ha subito una ferita profonda alla spalla. I medici sono intervenuti tempestivamente per trattare la lesione; nelle prossime ore sarà trasferito in Chirurgia plastica e maxillo-facciale, dove è già seguito anche il fratellino.