Lavoratori frontalieri: Alice Parma e il CSIR a confronto su diritti e pensioni

Il 26 giugno una delegazione del CSIR ha incontrato la Consigliera regionale Alice Parma per un confronto costruttivo sulle difficoltà che i lavoratori frontalieri affrontano, in tema di diritti sociali negati e sul problema della doppia tassazione delle rendite pensionistiche. Il dialogo si è svolto in un clima sereno e costruttivo. Il CSIR ha esposto il grosso tema della tassazione sulle pensioni, sottolineando la necessità di trovare una soluzione temporanea che non penalizzi ulteriormente gli ex lavoratori frontalieri, in attesa che si arrivi alla conclusione delle battaglie legali in corso.

Si è toccato anche il tema dei diritti sociali e delle relative tutele, soprattutto per quanto riguarda i congedi parentali (Legge 104/92).

È stata espressa inoltre preoccupazione in merito all’avvio del progetto di riforma fiscale da parte del Governo sanmarinese, che — se confermato nella forma attuale — creerebbe un divario tra lavoratori residenti e non residenti, eliminando la no-tax area. Un ulteriore tema affrontato con la consigliera Parma è stato quello dei fondi dell’Unione Europea.

La Consigliera regionale Parma ha espresso la massima disponibilità ad aprire un confronto, coinvolgendo anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna, De Pascale, e proporrà una risoluzione alla Giunta regionale sul lavoro transfrontaliero tra la Repubblica di San Marino e l’Emilia-Romagna, che interessa molto da vicino il territorio romagnolo e, in particolare, la Provincia di Rimini.