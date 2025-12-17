Lavori di manutenzione elettrica a Riccione: viale D’Annunzio coinvolto

Venerdì 19 dicembre dalle 8 alle 15:30, i residenti e i clienti in bassa tensione di viale D’Annunzio saranno interessati dai lavori sugli impianti

L’amministrazione comunale di Riccione informa la cittadinanza che venerdì 19 dicembre 2025 è prevista un'interruzione programmata dell'energia elettrica a causa di lavori sugli impianti da parte di e-Distribuzione.

L'intervento è programmato nella mattinata e nel primo pomeriggio, precisamente dalle ore 08:00 alle ore 15:30, e riguarderà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione.

Le vie interessate dall'interruzione nel Comune di Riccione sono:

Viale D’Annunzio: da 115 a 117, 121, 129, 115a, 115b (dispari); da 108 a 114, 104x, 110a, 110b, 114a, 114x (pari).

Viale D’Annunzio. Stabilimenti balneari: da 119 a 121, 121a (dispari); 122, 120a, 122a, 122b (pari).

Raccomandazioni importanti e contatti utili

Durante l'esecuzione dei lavori, e-Distribuzione raccomanda alla cittadinanza di non commettere imprudenze e di non utilizzare gli ascensori. Si ricorda infatti che l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata in ogni momento.

Per segnalare un guasto, i cittadini possono rivolgersi al Numero verde 803.500.

Per informazioni sui lavori programmati o sulle interruzioni del servizio, è possibile consultare il sito di e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta. È inoltre disponibile l'App gratuita per Smartphone di e-distribuzione.



