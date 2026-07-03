Lavori in A14, chiusura della stazione di Riccione per due notti
Chiuso anche il tratto Cesena Valle del Rubicone
A cura di Grazia Antonioli
03 luglio 2026 10:51
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Riccione, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 luglio, sarà chiusa in entrata e in uscita.
-dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 luglio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
Mentre per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone, verso Ancona.
Si precisa che la stazione di Cesena sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, anche per lavori di riqualifica delle barriere antirumore.