Lavori in viale Ceccarini: Fratelli d’Italia denuncia ritardi e danni ai commercianti

Secondo FdI i lavori sul viale stanno mettendo a rischio la stagione turistica

Il capogruppo di Fratelli d’Italia a Riccione, Stefano Paolini, attacca l’amministrazione Angelini sui lavori in viale Ceccarini, denunciando ritardi, promesse mancate e gravi ricadute sui commercianti. Secondo Paolini, il cantiere sta danneggiando il cuore della città e mettendo a rischio la prossima stagione turistica. L’esponente di opposizione annuncia il sostegno alle proteste degli operatori economici e chiede fatti, non annunci.

La nota stampa di Stefano Paolini

“Tutto come previsto, purtroppo. Alla luce delle dichiarazioni rese dal presidente del Consorzio Ceccarini dobbiamo constatare che al danno si sta aggiungendo la beffa. Promesse, scadenze non rispettate, inciampi di vario genere hanno reso questo intervento lo specchio dell’inefficienza amministrativa della Angelini e della sua Giunta. Leggo che alcuni commercianti hanno già chiuso, che altri lo stanno per fare, che il cuore della città è stato colpito da un infarto devastante e che gli impegni presi sono e resteranno parole al vento. Fanno bene, pertanto, i commercianti stessi ad organizzarsi, a smentire le presunte informazioni che, almeno a dire di Metto, non sono mai state date, e soprattutto a ripresentarsi in Comune per far sentire la loro voce.

Noi di Fratelli d’Italia, in verità, siamo stati sempre scettici sulla fattibilità del progetto, sulle coperture economiche e soprattutto sui tempi sparati a mo’ di propaganda. E lo abbiamo detto pubblicamente. La Angelini anziché andare a farsi riprendere dalle sue telecamere sul cantiere del Viale dovrebbe mostrare in video quello che i commercianti hanno da dire e soprattutto fermare le chiacchiere e mostrare i fatti. Qui si gioca un’altra stagione che comincia fra un paio di mesi con Pasqua e con l’arrivo dei primi turisti, quelli che verranno a Riccione per eventualmente prenotare le loro vacanze. Cosa gli mostriamo per convincerli? Il cantiere del Viale Ceccarini? Ci faremo sentire e sosterremo le istanze dei commercianti perché mai come oggi chi sbaglia deve pagare. Il tempo della propaganda è finito ed è finito anche il tempo della Angelini. La sua idea di fare di Riccione il cantiere a vita fallisce davanti alla realtà dei fatti. Andate sul Viale e ascoltate direttamente voi i commercianti così capirete come stanno le cose. Noi lo facciamo tutti i giorni e vi assicuriamo che ne sentiamo di tutti i colori. Altroché telecamere, altroché Riccione del futuro. Qui c’è e persiste un presente che ci lascia sempre più delusi e perplessi”.