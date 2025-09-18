Le auto d'epoca del Gran Premio Nuvolari a Rimini, ecco come cambia la viabilità

Dal 19 al 21 settembre torna la storica competizione

Anche Rimini si prepara ad ospitare le auto storiche partecipanti al Gran Premio Nuvolari, in calendario dal 19 al 21 settembre. La nostra città ospiterà la prima tappa domani (venerdì 19 settembre) con arrivo alle 21: le auto saranno esposte poi in piazzale Fellini, prima della partenza della tappa di sabato, con ritorno a Rimini alle 18.30 e sfilata in Piazza Tre Martiri. Domenica 21 settembre le automobili riprenderanno a circolare per la tappa conclusiva, con termine a Mantova.

In occasione dell'evento, l'amministrazione locale ha disposto variazioni alla circolazione.

Sabato (20 settembre) nel tratto di strada dall'Arco di Augusto a piazza Tre Martiri, in direzione opposta a quella abituale, dalle 18 alle 21 è prevista la chiusura totale temporanea al traffico veicolare del Corso d'Augusto, nel tratto indicato, e il divieto di sosta con rimozione forzata. Piazza Tre Martiri rimarrà chiusa al traffico dalle 17 alle 21.30. Le vie laterali, sia lato mare che lato monte, che portano a quest'area, diventeranno strade senza uscita con doppio senso di circolazione consentito solo ai veicoli autorizzati (come quelli dei residenti). Durante gli orari di transito delle auto storiche, il traffico sarà vietato a tutti. I mezzi pubblici e il trenino, se attraversano le zone soggette a chiusura totale al traffico veicolare, adotteranno deviazioni temporanee di percorso, con la possibile istituzione di fermate provvisorie.

Dalle 18 di venerdì (19 settembre) alle 9 di sabato (20 settembre) ed alle 18 di sabato alle 9 di domenica (21 settembre) è istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, sulla corsia lato monte della Rotonda Grand Hotel.