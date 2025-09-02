Le Befane Shopping Centre celebra un’annata da record con 64 kg di miele

Martedì 7 ottobre si chiude il ciclo di visite condotte dall’apicoltrice Lara Ossani.

La bellezza della natura per un'esperienza educativa straordinaria. Martedì 7 ottobre 2025 si terrà l’ultima delle cinque visite guidate all’apiario delle Befane Shopping Centre di Rimini, organizzate negli ultimi mesi e aperte gratuitamente al pubblico. Inaugurate a giugno e curate dall’apicoltrice Lara Ossani di Apicoltura Urbana, queste giornate dedicate alla scoperta del mondo delle api hanno registrato il tutto esaurito, con complessivi 50 partecipanti.



Durante queste attività, Lara Ossani ha condotto i partecipanti, grandi e piccini, alla scoperta della vita nell’alveare ospitato nei giardini delle Befane: dalla visita alle arnie alla raccolta del miele nella sezione del melario, fino alla verifica dello stato di salute del nido con l’ape regina e la covata. Un’esperienza coinvolgente e istruttiva vissuta a stretto contatto con la natura, resa possibile grazie anche alla cura per la sicurezza: tutti i partecipanti hanno indossato tute e caschi protettivi.





Ottime notizie anche dal punto di vista della produzione: complice un'annata positiva, quest'anno le api delle arnie de Le Befane Shopping Centre hanno prodotto 64kg di miele.