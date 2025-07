Le Città Visibili 2025, ad agosto l’anteprima con 5 spettacoli tra arte, natura e memoria

Dal 5 al 24 agosto appuntamenti tra borghi, colline e città per un viaggio teatrale che unisce cibo, musica, Resistenza e clownerie

Saranno ben 5 gli spettacoli che, nel mese di agosto, anticiperanno il programma dell’edizione 2025 de Le Città Visibili, la cui versione definitiva sarà presentata a breve.

Il Festival - diretto da Tamara Balducci e realizzato con il sostegno del Comune di Rimini, della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura - quest’anno giunge alla XIII edizione e propone riflessioni sul nostro tempo con protagonisti che incrociano i differenti linguaggi della scena contemporanea, italiana e internazionale: un’anteprima del programma, ricco e poliedrico, che vedrà la diffusione del Festival anche in tutto il territorio della provincia di Rimini con appuntamenti al Castello di Montegridolfo, al Belvedere di San Leo e all’Osteria Povero Diavolo di Poggio Torriana. “In Collina” è, infatti, la nuova sezione del festival composta da tre tappe speciali per incontrare il paesaggio, la storia e l’identità della Valconca e della Valmarecchia. 6 repliche in luoghi straordinari, immersi nella natura, nei quali cultura, cibo e bellezza si fondono in un’unica esperienza sensoriale e collettiva. Il Festival Le Città Visibili si conferma dunque ancor di più come un punto di riferimento per il panorama culturale, mescolando eccellenza artistica e capacità di coinvolgere il pubblico in modi sempre nuovi e sorprendenti, negli spazi di Rimini e del suo suggestivo territorio.

Due spettacoli, “Veglia” della Compagnia Menoventi e “30 anni di grano” del Teatro delle Ariette, raccontano gli spazi della condivisione e della convivialità, nei tre splendidi borghi dell'entroterra Riminese. Un vero e proprio invito a diventare spettatori partecipanti di due allestimenti intimi e coinvolgenti che prevedono momenti di un’autentica ritualità conviviale: nelle repliche a San Leo e Poggio Torriana apericena a pic-nic sono compresi nel prezzo del biglietto.

Il 16 agosto, alla Corte degli Agostiniani. Silvia Frasson, diretta da Andrea Lupo in “Poveri Noi”, darà voce alla storia di una famiglia nelle vicende della Resistenza, direttamente dalle parole di una madre e una figlia. All’Arena Francesca da Rimini spazio al circo contemporaneo e alla clownerie con, il 17 agosto, “Sonata per Tubi”della Compagnia Nando e Maila, un divertissement tra musiche inconsuete e acrobazie circensi; il 24 agosto i due clown e prestigiatori Luca e Tino, metteranno in scena “Lucchettino”, lo spettacolo che li ha resi famosi in tutta Europa.

Tutte le info e i biglietti su https://www.lecittavisibili.com/

L’ANTEPRIMA - programma

Il 5, 13 e 20 agosto, rispettivamente al Belvedere di San Leo, all’Osteria Povero Diavolo di Poggio Torriana e al Castello Montegridolfo, il Teatro della Ariette, compagnia storica e unica nel suo genere, che intreccia cibo e teatro per comunicare con il proprio pubblico, metterà in scena “30 anni di grano”: un evento per 40 commensali. Un vero e proprio convivio teatrale durante il quale Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini - attori e contadini - preparano il pane e leggono il loro diario lungo tre decenni, fatto di chicchi di grano, storie e tournée internazionali, in un allestimento che li ha visti protagonisti anche in occasione di Matera - Capitale della Cultura Europea.

Il 19 agosto all’Osteria Povero Diavolo di Poggio Torriana, il 21 agosto al Castello Montegridolfo e il 5 settembre al Belvedere di San Leo, la compagnia Menoventi metterà in scena “Veglia”: uno spettacolo che attinge all’'inventario della nostra memoria collettiva riscoprendo una pratica antica, quasi ancestrale in cui il racconto, il gioco e il ballo tornano a essere linfa vitale della nostra socialità: rituali di un tempo forse passato, ma il cui recupero ci rimette in contatto con la nostra presenza nel mondo. Consuelo Battiston e Gianni Farina ci invitano a ritrovarci insieme in uno spazio condiviso e rimanere svegli e vigili in questo distratto presente. E, come era di rigore in tutte le veglie, fondamentale sarà la parte musicale che vedrà protagonisti Thomas Bertuccioli - musicista e ricercatore - nelle repliche di Montegridolfo e San Leo, e Dominic Sambucco - compositore e sound artist italo-canadese - nella replica a Poggio Torriana.

Al Belvedere di San Leo, prima degli spettacoli, una cena a pic-nic, inclusa nel prezzo del biglietto, a cura di Fer-Menti Leontini, per gustare i sapori tipici del territorio in un'atmosfera conviviale.

All’Osteria Povero Diavolo di Poggio Torriana, prima degli spettacoli, un aperitivo a buffet incluso nel prezzo del biglietto, a cura della Cooperativa Aldeia e del ristorante Povero Diavolo.

Il 16 Agosto, in occasione dell’81° Anniversario del sacrificio dei Tre Martiri, alla Corte degli Agostiniani, Teatro della Temperie andrà in scena con “Poveri Noi” di e con Silvia Frasson, diretto da Andrea Lupo. Lo spettacolo, vincitore del Premio Giacomo Matteotti 2023, racconta un pezzo di grande storia collettiva, senza intellettualismi e sovrastrutture, ma direttamente delle semplici testimonianze di Gabriella Degli Esposti, Partigiana Medaglia d’oro al Valore Militare, e Savina Reverberi Catellani: madre e figlia nella tragedia della guerra. Lo spettacolo è presentato in collaborazione con ANPI e Comune di Rimini, ed è a ingresso gratuito.

All’Arena Francesca da Rimini, in collaborazione con SGR Live a cura del Gruppo SGR, spazio al circo contemporaneo e alla clownerie in un dittico di spettacoli, a ingresso gratuito, particolarmente adatto ai giovani spettatori: il 17 agosto Nando e Maila saranno protagonisti di “Sonata per Tubi”, una vera e propria sinfonia che prende vita da dei semplici tubi e che, raccontando i sogni di un’adolescente, si colora di clave che diventano sax, diaboli sonori e acrobazie clownesche.

A chiudere l’anteprima, il 24 agosto, sarà “Lucchettino” lo spettacolo che ha reso i comici Luca e Tino, celebri in tutta Europa: il loro surrealismo, cabaret e abilità circensi gli sono valsi la definizione di “Stanlio e Ollio italiani” da parte del quotidiano francese Le Figaro.

Il programma riprenderà dal 29 agosto fino al 14 settembre con protagonisti, in ordine di apparizione, Tamara Balducci, Silvia Gallerano, Beatrice Schiros, Alessandro Renda, Tindaro Granata, Mariano Dammacco, Antonio Tagliarini e Licia Lanera e molti altri.

Dal 21 luglio sono aperte le prevendite online degli spettacoli con la possibilità di acquistare carnet di 6 spettacoli a prezzo speciale sul sito https://www.lecittavisibili.com/