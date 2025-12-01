Le ultime ore di Luigi Tenco rivivono sul palco del Salone Snaporaz

Antonio Iovane e Ilaria Pilar Patassini guidano il pubblico in un reading musicale tratto da Un uomo solo

Cosa è accaduto nelle ultime ore di vita di Luigi Tenco? Come ha vissuto, cosa ha pensato in quel 26 gennaio 1967, giorno dell’esibizione sul palco di Sanremo e della sua morte? Giovedì 4 dicembre al Salone Snaporaz (inizio ore 21) lo scrittore e giornalista Antonio Iovane e la cantautrice Ilaria Pilar Patassini danno vita a un reading musicale e teatrale che racconta quei momenti, a partire dal libro Un uomo solo (Mondadori, 2022).

Nel romanzo, Iovane scandaglia le ultime ore di vita dell’artista alla ricerca dell’uomo-Tenco: gli incontri, il rapporto tormentato con Dalida, gli scatti di rabbia, il confronto con gli altri artisti dietro le quinte del festival, le prove difficili con il Maestro Reverberi, l'insofferenza per il rigido protocollo televisivo, il rapporto con la fidanzata Valeria, la convinzione che tutto è già stato deciso, la delusione per l’esibizione finale.

Poi la morte e il palcoscenico di Sanremo diviso tra coloro che vorrebbero onorare la memoria del cantautore e chi vorrebbe invece lasciarsi tutto alle spalle il più in fretta possibile.

Nel reading, Iovane guida il pubblico attraverso questa storia, tra le domande, i silenzi e l’abisso in cui Tenco precipiterà. Ilaria Pilar Patassini interpreta invece Dalida, la diva franco-italiana innamorata di Tenco, anche lei segnata da un’esistenza complessa. La cantautrice dà voce alle canzoni che hanno segnato quella vicenda, da Ciao amore, ciao, presentata in quel Sanremo, a Lontano, lontano, Mi sono innamorato di te, Preghiera in gennaio - il brano che Fabrizio De Andrè ha dedicato all’amico - fino a Entrez sans frapper della stessa Dalida.

Musica, letture e testimonianze guidano lo spettatore attraverso le ultime ore di Tenco, ricostruendo il percorso che l’ha portato dal palco di Sanremo al finale tragico che ancora oggi lascia molte domande inevase. Ma il racconto va oltre il momento finale e restituisce l’artista e l’uomo prima di quella notte, la sua poesia, la sua fragilità, il suo percorso umano e artistico fino al tragico finale.

In scena:

Antonio Iovane - voce narrante

Ilaria Pilar Patassini - canto e voce narrante

Umberto Scaramozza – chitarra classica

Regia di Laura de Strobel

Antonio Iovane

Nato a Roma nel 1974. Giornalista, ha lavorato a lungo a Radio Capital. Attualmente realizza podcast d’inchiesta per il gruppo Gedi e la piattaforma OnePodcast. Con minimum fax ha pubblicato nel 2019 il romanzo Il brigatista. Nel marzo del 2021 è uscito, sempre per minimum fax, La seduta spiritica. Per Mondadori nel 2022 è uscito Un uomo solo - Le ultime ore di Luigi Tenco e nel marzo 2024 Il carnefice - Storia di Erich Priebke. Ha scritto e condotto tra gli altri i podcast: Colpo di Stato – La storia del Golpe Borghese (2020); Meredith - Il delitto di Perugia (2022); Attorissimi (2023); La scomparsa: Emanuela Orlandi (2023); Questo è Messina Denaro - Il capomafia si racconta insieme a Lirio Abbate (2024). I suoi ultimi podcast sono Uno Bianca - Il romanzo criminale dell'Emilia-Romagna (2024), Il cielo sopra Ustica (2025) e dal 2024 Nera insieme a Massimo Lugli.

Ilaria Pilar Patassini

Cantante, interprete e autrice, nel suo mondo convergono canzone d’autore, musica da camera, world music, jazz, teatro canzone. Sette i dischi all’attivo a suo nome (Canto Conte, 2025; Terra senza Terra, 2023; Ilaria y el mar, 2021; Luna in Ariete, 2019; L’amore è dove vivo, 2015; Sartoria Italiana Fuori Catalogo, 2011; Femminile Singolare, 2007) e alcune collaborazioni discografiche. È diplomata al Conservatorio in Canto e Musica da Camera e il suo percorso si intreccia da sempre con la poesia e la letteratura. Svolge attività concertistica in Italia e all’estero e collabora in qualità di autrice, speaker radiofonica e cantante con la Rete2 della Radio Svizzera Italiana (RSI). Dal 2015 è docente di interpretazione presso l’Accademia di Alta Formazione Officina Pasolini a Roma. Ha tenuto masterclass in Italia e in Canada. A fine marzo del 2025 è uscito il suo ultimo album Canto Conte (Parco della Musica Records / Egea), dedicato al mondo di Paolo Conte, in collaborazione con Angelo Valori e la Medit Orchestra.