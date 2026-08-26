Legalità e sicurezza sul lavoro, il progetto torna nelle scuole di Rimini

Da oltre vent’anni INAIL, INPS e Ispettorato del Lavoro promuovono tra gli studenti la cultura della prevenzione e della legalità

Nello stand congiunto di INAIL, INPS e Ispettorato del Lavoro si è svolto un incontro promosso dal Progetto “Legalità e Sicurezza sul Lavoro” di cui i tre Enti sono partner e che da oltre venti anni si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado perché la cultura della sicurezza e della legalità diventino il bagaglio fondamentale per tutti i lavoratori, gli imprenditori ed i cittadini di domani.

Dopo l’intervento introduttivo del dirigente INL Stefano Marconi, i coordinatori del Progetto Giuseppe Del Magno e Gianclaudio Ferro hanno ricordato la genesi e le motivazioni del Progetto a cui, oltre ai già citati Enti, aderiscono ANMIL, Consulenti del Lavoro, Maestri del Lavoro, Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata, AUSL, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Agenzia Regionale per il Lavoro, Comune di Rimini e le parti sociali rappresentate da CGIL, CISL, UIL e da Confartigianato, Federalberghi, e Legacoop.

E’ seguito un saluto dell’Assessore alla Legalità del Comune di Rimini, Francesco Bragagni e poi a ruota sono intervenuti il responsabile della sede INAIL di Rimini, Santo Lazzara, Dario Panebianco dell’Ispettorato del Lavoro e Danila De Gregori dell’INPS che hanno raccontato le modalità con cui il Progetto viene condotto nelle scuole.

In chiusura la parola è passata a Laura Lombardi dell’Ufficio Scolastico di Rimini che ha evidenziato la singolarità e la levatura del Progetto e, per l’Istituto Belluzzi – Da Vinci, alla Dirigente scolastica Prof.ssa Cappellini, alla docente Prof.ssa Parise ed a due studenti che hanno portato la loro preziosa testimonianza.

Per tutti l’appuntamento è tra pochi giorni in occasione nel nuovo anno scolastico in cui riprenderanno gli incontri di informazione e sensibilizzazione nelle scuole della provincia di Rimini.