L’eredità di Pippo Baudo ancora in sospeso

A più di tre mesi dall’apertura del testamento, i beneficiari non hanno ancora accettato: il patrimonio stimato potrebbe raggiungere i 10 milioni di euro

A oltre tre mesi dall’apertura del testamento di Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto, resta irrisolta la questione della sua eredità. I beneficiari indicati nel documento non hanno infatti ancora formalizzato l’accettazione, lasciando aperti interrogativi sulle ragioni di questo prolungato silenzio.

Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, il ritardo potrebbe essere legato a dubbi o perplessità emersi durante la valutazione del patrimonio, che potrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro. Un valore significativo, che tuttavia potrebbe includere anche passività o aspetti patrimoniali complessi, motivo per cui gli eredi potrebbero aver scelto di procedere con cautela.

Il testamento è stato aperto alla presenza dei figli del conduttore, Tiziana e Alessandro, degli avvocati di Baudo e di Dina Minna, storica assistente e figura di fiducia dell’artista. La situazione rimane dunque in evoluzione e sarà necessario attendere ancora per conoscere l’esito definitivo della successione.