L'esercito israeliano alla periferia di Gaza City: verso una nuova offensiva

Cresce l’allarme umanitario: secondo fonti locali 289 palestinesi, tra cui 115 bambini, sarebbero morti di fame nella Striscia

24 agosto 2025 15:32
L’esercito israeliano ha avviato operazioni militari nei sobborghi di Gaza City in preparazione di una “grande offensiva per conquistare l’intera città”. A riportarlo sono diversi media israeliani, secondo i quali decine di migliaia di riservisti sono stati richiamati e dovranno presentarsi in servizio il 2 settembre, in vista di un attacco su larga scala che potrebbe iniziare nelle prossime settimane.

Parallelamente, la situazione umanitaria all’interno della Striscia continua a peggiorare. Secondo quanto dichiarato da Munir al-Bursh, responsabile del ministero della Salute gestito da Hamas e citato da al Jazeera, almeno 289 palestinesi sarebbero morti a causa della fame, inclusi 115 bambini.

I dati, impossibili da verificare in modo indipendente, riflettono tuttavia l’allarme crescente lanciato dalle organizzazioni internazionali sul rischio di carestia a Gaza, dove la popolazione civile è da mesi sottoposta a condizioni estremamente critiche tra carenze di cibo, medicine e forniture essenziali.

