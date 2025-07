L’Esercito Italiano protagonista al CIV di Misano

La Brigata “Folgore” e il Reparto Attività Sportive portano in pista i valori della difesa

L’Esercito Italiano sarà protagonista, dal 25 al 27 luglio 2025, al Campionato Italiano Velocità (CIV) che si svolgerà presso il prestigioso World Circuit “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico), con un ampio ventaglio di attività dimostrative e di assetti operativi in mostra. Nei tre giorni dedicati al motociclismo nazionale, l’Esercito Italiano offrirà al pubblico l’opportunità di avvicinarsi alla cultura della difesa attraverso un’esperienza immersiva, dinamica e coinvolgente, con la partecipazione di reparti altamente rappresentativi delle proprie capacità operative e sportive. Tra i momenti più attesi, l’aviolancio dimostrativo dei paracadutisti del Reparto Attività Sportive, che si esibiranno in una manovra di precisione atterrando sul circuito con un gigantesco vessillo Tricolore, portando in pista i valori dell’eccellenza sportiva e della professionalità militare.

All’interno dell’area espositiva, gli istruttori della Brigata Paracadutisti “Folgore” presenteranno al pubblico il Metodo di Combattimento Militare (MCM) e il Military Fitness, con sessioni interattive che evidenzieranno l’elevato livello di preparazione fisica richiesto ai militari in servizio attivo. Sarà inoltre presente Radio Esercito, la web radio ufficiale della Forza Armata, che racconterà in diretta l’evento, coinvolgerà gli spettatori con contenuti informativi, musica e intrattenimento. Coordinata dal Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”, l’area espositiva rappresenterà un’occasione unica per scoprire le eccellenze dell’Esercito Italiano.

Il dispositivo promozionale sarà completato da un assetto specializzato nel fornire informazioni sui percorsi di carriera, con un focus sulle opportunità per diventare Volontario in Ferma Iniziale (VFI) e sui concorsi per accedere alle Scuole Militari “Nunziatella” di Napoli e “Teuliè” di Milano, all’Accademia Militare di Modena e alla Scuola Sottufficiali di Viterbo. La partecipazione dell’Esercito Italiano al CIV si inserisce in un quadro delle iniziative promosse in virtù del protocollo di intesa sottoscritto con la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), volto a promuovere i valori dello sport, della disciplina e della cultura della difesa.