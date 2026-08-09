L'estate si accende a Italia in Miniatura con "Divertente di Giorno, Magica di Notte"

Apertura del parco fino alle 23 ogni mercoledì di agosto

L'estate entra nel vivo a Italia in Miniatura, che ha inaugurato agosto con una nuova proposta di "Divertente di Giorno, Magica di Notte", il programma di aperture serali che nel mese del Leone trasforma il parco ogni settimana con un grande spettacolo di luce e musica, con apertura prolungata fino alle 23. Protagoniste delle serate, le 300 miniature illuminate, le attrazioni e animazioni del parco, gli effetti videomapping, e laser show, le performance dal vivo di acrobazia e musica, per vivere atmosfere sospese e momenti di pura energia. Si parte soft con Armonie Veneziane: arie barocche da godere in gondola lungo il Canal Grande della Venezia in miniatura, con una performance dal vivo in Piazza San Marco. In Piazza Italia, dalle 21:00, Arazzi Luminosi è uno spettacolo di performance e videomapping d’autore. Il ritmo cambia decisamente nel cuore del parco miniature, dove le hit della canzone italiana accompagnano il pubblico in una passeggiata fra i monumenti più amati. che culmina in uno spettacolo di luci, suoni e laser show nel cielo delle Alpi. Chi ama condividere è invitato a usare l'hashtag #magicadinotte, che ogni sera premia il video più creativo. Prossime date dell’evento: mercoledì 12, 19, 26 agosto, con parco sarà aperto dalle 10 alle 23. Proseguono anche le nuove aperture serali dedicate ai “Laboratori di Pinocchio”: dal giovedì al sabato, con parco aperto fino alle 22:30.