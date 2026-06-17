L'ex Cinema Astoria di Rimini riapre con la mostra "Arti e Paesaggi Urbani"

A Rimini venerdì 19 giugno si terrà l'inaugurazione di un progetto che racconta tra passato e presente il torrente Ausa

Dal 19 giugno al 19 luglio 2026 l'Ex Cinema Astoria apre con la mostra collettiva “Arti e Paesaggi Urbani. Ausa 2025–2026”, un progetto dell’Ecomuseo Rimini ideato e curato da Sonia Fabbrocino. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di ricerca e partecipazione che l’Ecomuseo Rimini conduce da dieci anni attorno al Parco Ausa e al suo antico corso fluviale, interessando quartieri come il PEEP Ausa. Il torrente, oggi in gran parte deviato e interrato, diventa il centro di un lavoro che intreccia arte, memoria, storie e indagine paesaggistica, riportando questo patrimonio all’attenzione pubblica.

L’esposizione presenta gli esiti della Call to Action avviata nel 2025. Si articola in sessioni tematiche che restituiscono i risultati di workshop, residenze artistiche, esplorazioni urbane, mappature, indagini fotografiche e raccolte di memorie che hanno coinvolto artisti, cittadini, associazioni, università e accademie. In esposizione saranno presenti i seguenti progetti: indagine fotografica e redesign dell’identità visiva dell’Ecomuseo curato dalla LABA (Libera Accademia di Belle Arti di Rimini); “Ritratti Sociali” quali opere pittoriche e narrative; indagine fotografica del Collettivo Spazio d'Azione Visuale; video-documentazione delle installazioni e performance artistico-antropologiche nei condomini del quartiere realizzate nell’ambito di “Innesti sull'Ausa”.

Le opere e i materiali documentali raccontano il territorio attraversato dall'Ausa tra passato e presente, esplorandone i confini mutevoli: dai calanchi di Ventoso, nella Repubblica di San Marino, passando per i parchi e quartieri, il deviatore, fino alla confluenza nel fiume Marecchia. Il materiale prodotto confluisce nella Mappa di Comunità dell’Ausa, un atlante partecipato di memorie, immagini, luoghi simbolici, racconti, configurandosi come patrimonio condiviso, realizzato graficamente in collaborazione con l’Università di Ferrara. Il progetto è inserito nel programma di “Ritorno all’Astoria”, è promosso dal Comune di Rimini de Il Palloncino Rosso, sostenuto dal bando di finanziamento di progetti di rilevanza locale 2024–2026 (DGR 903/2024), nell’ambito dell’Accordo di Programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Emilia-Romagna.

Venerdì 19 giugno alle ore 18 si terrà l'inaugurazione della mostra.