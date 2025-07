Liberalizzazioni, occasione mancata? A Rimini si fa il punto sulle riforme bloccate

Dibattito a Palazzo Buonadrata con l’Istituto Bruno Leoni per capire come rilanciare competitività e semplificazione

“Liberalizzare per crescere. Il punto sulle riforme incompiute ma necessarie, tra spinte europee e freni nazionali”.

È questo il titolo dell’incontro che si terrà a Rimini lunedì 23 giugno, alle ore 16.00 a Palazzo Buonadrata (Corso d’Augusto 62), nell’ambito dell’undicesima edizione del Festival dell’Industria e dei Valori di Impresa di Confindustria Romagna.

Un’importante occasione di confronto e approfondimento, nuova tappa del percorso annuale, avviato nel 2023, per analizzare la situazione e lo stato di salute di un valore fondante di ogni attività: il libero mercato. Il tema sarà trattato da Carlo Stagnaro Direttore Ricerche e Studi dell’Istituto Bruno Leoni che tornerà a Rimini per dialogare con Ilaria Vesentini giornalista de Il Sole 24 Ore e fare il punto sulla progressione e lo stato dell’arte in ambito di riforme, semplificazioni, competizione e grado di apertura dei mercati.

In un’epoca di rapidissimi cambiamenti su vari fronti, è sempre più indispensabile essere informati e formarsi per capire in quale direzione stiamo andando e di conseguenza quali possono essere le migliori strategie da adottare.

Info e iscrizioni [email protected]