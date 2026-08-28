Libri scolastici, a Rimini al via le domande per il contributo regionale

Dal 4 settembre al 23 ottobre le famiglie potranno richiedere online il sostegno per l’acquisto dei testi destinati agli studenti delle scuole medie e superiori

Con l’approssimarsi dell’inizio dell’anno scolastico parte, anche a Rimini, la nuova campagna per il contributo regionale per i libri di testo, pensata per alleggerire la spesa delle famiglie con studenti delle scuole medie e superiori. Il Comune, grazie ai finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Emilia‑Romagna, apre la finestra per presentare le domande: dal 4 settembre e fino al 23 ottobre 2026 (ore 18) sarà possibile inoltrare la richiesta esclusivamente online tramite l’applicativo ER.GO Scuola.

La procedura è stata semplificata: l’applicativo ER.GO recupera automaticamente l’ISEE dalla banca dati INPS, quindi non è necessario allegare documenti. Nel modulo va indicato soltanto il numero di protocollo dell’ISEE, il codice che INPS assegna al documento. Chi ha appena avviato la pratica ISEE ma non ha ancora l’attestazione può comunque presentare domanda il 22 e 23 ottobre, inserendo il numero di protocollo della pratica appena presentata al CAF.

Il contributo è rivolto agli studenti che frequentano i percorsi dell’obbligo scolastico, a chi assolve i primi due anni delle superiori tramite istruzione parentale e agli iscritti ai percorsi di primo livello dei CPIA. Per accedere alla piattaforma servono SPID, un indirizzo e‑mail, un numero di cellulare e il numero di protocollo dell’ISEE (o della pratica appena avviata).

Come fare domanda

Per chiedere il contributo serve avere l’ISEE aggiornato, cioè il documento che INPS rilascia dopo aver raccolto i dati della famiglia. Non bisogna allegare nulla: l’applicativo ER.GO legge l’ISEE direttamente dalla banca dati INPS. Nella domanda va indicato soltanto il numero di protocollo dell’ISEE, il codice che identifica il documento.

Se l’ISEE è stato appena richiesto al CAF e l’attestazione non è ancora pronta, la domanda può comunque essere inviata il 22 e 23 ottobre, usando il numero di protocollo della pratica appena avviata.

Serve solo:

SPID

e‑mail e cellulare

il numero di protocollo dell’ISEE (o della pratica appena avviata)

Per assistenza: