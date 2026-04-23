Linea 170 Rimini–Montescudo, protesta dei genitori: “Studenti lasciati a piedi, istituzioni assenti”

Petizione da quasi 300 firme, ma ancora nessuna risposta dal Comune e da Start Romagna sui disservizi della linea 170

Resta irrisolta la situazione della linea bus 170 che collega Rimini all’entroterra di Montescudo-Monte Colombo. A denunciarlo sono i genitori degli studenti, che tornano a far sentire la propria voce dopo mesi senza risposte.

La petizione online promossa dalle famiglie ha sfiorato le 300 firme, ma – riferiscono – dal Comune non è mai arrivato alcun riscontro alle PEC inviate già a febbraio. Nel mirino anche Start Romagna, che avrebbe risposto solo dopo oltre due mesi, indicando però orari di uscita scolastica non corretti.

Secondo quanto segnalato, il servizio continuerebbe a non garantire un rientro adeguato agli studenti. “Dopo due anni di segnalazioni – racconta un genitore – mio figlio minorenne è costretto a raggiungermi sul lavoro a Villa Verucchio con mezzi di fortuna e rientra a casa solo in tarda serata, dovendo studiare di notte”.

Le famiglie parlano di un territorio di fatto isolato e chiedono interventi immediati. L’obiettivo è l’adeguamento degli orari della linea 170 alle uscite scolastiche, per garantire agli studenti un rientro sicuro e dignitoso. “Non ci fermeremo – avvertono – finché non vedremo un autobus pronto a partire all’uscita delle scuole”.