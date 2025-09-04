Lipu e associazioni riminesi: "Difendiamo le regole europee per la tutela della natura". L'appello ai cittadini

Il 10 settembre scade il tempo ultimo per potersi esprimere sulla semplificazione delle normative sull'ambiente

Il 10 settembre scade il tempo ultimo per potersi esprimere, anche come singoli cittadini, riguardo l'intenzione della Commissione Europea di semplificare le normative a tutela dell'ambiente.

Le associazioni Lipu Rimini, Monumenti Vivi, Girls pro Swifts esprimono la loro opinione su ciò che sta per avvenire:

"Di fatto questa semplificazione significherebbe una minore salvaguardia verso la natura e di conseguenza verso le nostre stesse vite e le vite dei nostri figli. Sarebbe un vero disastro perché le regole ambientali comunitarie, conquistate dopo decenni di azione culturale, scientifica e civile, rappresentano oggi la sola difesa di cui disponiamo contro la distruzione massiva della natura nel nostro continente."

"Organizzazioni e singoli cittadini possono esprimere la propria opinione in merito, ma purtroppo ben pochi ne sono al corrente, di qui questo mio appello alla cittadinanza della provincia di Rimini.

La Lipu e altre associazioni di tutela ambientale europee forniscono informazioni e aiutano fornendo una bozza di messaggio che può essere utilizzato così com’è o anche personalizzato da tutti coloro che desiderano esprimere la propria contrarietà ad un ammorbidimento di queste tutele di importanza vitale per il nostro presente e il nostro futuro."

Questo il link dove inviare la propria adesione:

https://go.lipu.it/dirhandsoffnature010925