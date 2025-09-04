Altarimini

Lipu e associazioni riminesi: "Difendiamo le regole europee per la tutela della natura". L'appello ai cittadini

Il 10 settembre scade il tempo ultimo per potersi esprimere sulla semplificazione delle normative sull'ambiente

A cura di Redazione
04 settembre 2025 09:36
Attualità
Il 10 settembre scade il tempo ultimo per potersi esprimere, anche come singoli cittadini, riguardo l'intenzione della Commissione Europea di semplificare le normative a tutela dell'ambiente.

Le associazioni Lipu Rimini, Monumenti Vivi, Girls pro Swifts esprimono la loro opinione su ciò che sta per avvenire:

"Di fatto questa semplificazione significherebbe una minore salvaguardia verso la natura e di conseguenza verso le nostre stesse vite e le vite dei nostri figli. Sarebbe un vero disastro perché le regole ambientali comunitarie, conquistate dopo decenni di azione culturale, scientifica e civile, rappresentano oggi la sola difesa di cui disponiamo contro la distruzione massiva della natura nel nostro continente."

"Organizzazioni e singoli cittadini possono esprimere la propria opinione in merito, ma purtroppo ben pochi ne sono al corrente, di qui questo mio appello alla cittadinanza della provincia di Rimini.

La Lipu e altre associazioni di tutela ambientale europee forniscono informazioni e aiutano fornendo una bozza di messaggio che può essere utilizzato così com’è o anche personalizzato da tutti coloro che desiderano esprimere la propria contrarietà ad un ammorbidimento di queste tutele di importanza vitale per il nostro presente e il nostro futuro."

Questo il link dove inviare la propria adesione:

https://go.lipu.it/dirhandsoffnature010925

