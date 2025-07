Liquidi senza restrizioni nel bagaglio a mano negli aeroporti

In arrivo nuovi scanner 3D: più sicurezza e meno disagi per i passeggeri

Profumi, creme e bottiglie di alcolici potrebbero presto tornare a viaggiare liberamente nei bagagli a mano, senza più l’annoso vincolo dei 100 millilitri. L’Unione Europea è infatti pronta a dare il via libera all’eliminazione di questa storica restrizione, grazie all’introduzione dei nuovi scanner 3D di sicurezza.

La svolta arriva dalla Conferenza europea dell'aviazione civile (Ecac), che si appresta ad autorizzare l’utilizzo esteso di questa tecnologia all’avanguardia, in grado di rilevare automaticamente sostanze pericolose senza la necessità di rimuovere o separare i liquidi dal bagaglio durante i controlli.

A confermare la notizia è una portavoce della Commissione europea, che ha dichiarato come la misura – già testata in alcuni aeroporti negli anni scorsi ma poi sospesa per ulteriori verifiche – sarà effettiva solo negli scali che si doteranno dei nuovi sistemi approvati.

“Spetta ai singoli aeroporti informare i passeggeri sull’applicazione delle nuove regole”, ha precisato la portavoce, sottolineando che l’implementazione sarà graduale e non uniforme in tutta Europa.

Si prospetta dunque una nuova era per i viaggiatori aerei, all’insegna di maggiore comodità e rapidità nei controlli, senza compromessi sulla sicurezza.