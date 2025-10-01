Lisa Venturelli, giovane promessa Riminese del Sup premiata dal Coni

A soli 15 anni è già tra le migliori al mondo

A soli 15 anni Lisa Venturelli è già un nome di spicco nel panorama italiano dello Stand Up Paddle. Nata a Rimini nel gennaio 2010 e residente a Bellaria Igea Marina, ha iniziato a pagaiare a dieci anni nella squadra del suo paese. In poco tempo il suo talento è emerso con forza: nel 2023, appena tredicenne, ha conquistato il titolo di campionessa italiana assoluta, superando atlete ben più esperte. L’anno successivo ha rappresentato l’Italia ai campionati mondiali Isa di Copenhagen, chiudendo con un prestigioso nono posto nel ranking mondiale della specialità tecnica.

Il 27 settembre 2025 il Coni le ha conferito la medaglia di bronzo al valore atletico, riconoscimento riservato ad atleti capaci di risultati di rilievo a livello nazionale. La cerimonia si è svolta al Teatro Dante Alighieri di Ravenna, insieme ad altri protagonisti dello sport dell’Emilia-Romagna.

Lo Stand Up Paddle, disciplina ancora non olimpica ma in forte crescita a livello internazionale, trova in Lisa un esempio di determinazione e resilienza. Nonostante alcune difficoltà e ambienti sportivi poco favorevoli, la giovane atleta ha saputo difendere la propria passione, allenandosi con costanza, spesso in autonomia e con l’aiuto di soli due compagni.

Oggi fa parte del Circolo Canottieri Barion di Bari, dove si allena sotto la guida di Davide Alpino, e affina la propria preparazione grazie al supporto scientifico del biologo nutrizionista ed esperto in performance sportiva Samuele Valentini. Lisa è pronta a tornare sulla scena internazionale e parteciperà anche quest’anno ai campionati del mondo.