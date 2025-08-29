L’Istat conferma: Pil in calo dello 0,1% nel secondo trimestre 2025

Dopo la crescita dei primi tre mesi dell’anno (+0,3%), si registra un’inversione di tendenza. Su base annua il prodotto interno lordo resta in aumento dello 0,4%

L’Istat ha confermato i dati preliminari diffusi a fine luglio: nel secondo trimestre del 2025 il Pil italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti.

Su base tendenziale, ovvero rispetto al secondo trimestre del 2024, l’economia italiana mostra comunque un progresso dello 0,4%, segnalando una crescita più contenuta ma ancora positiva rispetto all’anno passato.

La contrazione congiunturale rappresenta però un’inversione di rotta rispetto all’andamento del primo trimestre 2025, quando il prodotto interno lordo aveva registrato un incremento dello 0,3%.

L’Istat sottolinea che le stime diffuse oggi confermano pienamente i dati preliminari del 30 luglio, consolidando così il quadro di rallentamento congiunturale per l’economia nazionale.