Lite per la fila in bagno degenera: accoltellato 27enne fuori da una discoteca a Misano

Ferite lievi per un turista abruzzese durante la Notte Rosa. L’aggressore è fuggito, indagano i carabinieri

Durante la Notte Rosa a Misano Adriatico, un ragazzo di 27 anni è stato accoltellato fuori da una nota discoteca intorno alle 4:30, al termine di una lite nata per la fila in bagno, probabilmente alimentata dall’alcol. La vittima, un turista abruzzese in vacanza, ha riportato lievi ferite alla spalla provocate da un coltellino e ha ricevuto una prognosi di pochi giorni dopo le cure all’ospedale “Infermi” di Rimini. L’aggressore è fuggito subito dopo e al momento è ricercato. Indagano i carabinieri.