Mezzo agricolo carico di fieno si intraversa: coda chilometrica sulla Marecchiese

Alle 8 di martedì 20 luglio, un autoarticolato carico di balle di paglia è rimasto coinvolto in un incidente sulla Marecchiese, in direzione Rimini, nel tratto tra il bivio per San Marino e Ponte Verucchio. Non si registrano feriti. L’episodio ha causato lunghe code; sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo e di ripristino della viabilità.