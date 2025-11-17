Lite violenta in via Milano a Bellaria: 60enne a terra, elisoccorso in piazza

Tra i due sarebbe poi scoppiato un violento diverbio, degenerato rapidamente

Momenti di tensione oggi pomeriggio, 17 novembre in via Milano, nel pieno centro di Bellaria, dove una lite è sfociata in un’aggressione davanti al civico 2. Secondo le prime ricostruzioni, un 60enne residente nella zona sarebbe stato raggiunto da un 30enne di origine albanese. Tra i due sarebbe poi scoppiato un violento diverbio, degenerato rapidamente.

L’uomo più giovane avrebbe colpito il 60enne facendolo cadere a terra, per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. I passanti, sconcertati dalla scena, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza e il medico del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero è atterrato in piazza del Popolo, nei parcheggi antistanti il Municipio di Bellaria. Il ferito è stato stabilizzato, caricato a bordo e trasportato d’urgenza all’ospedale “Bufalini” di Cesena.

I carabinieri di Bellaria hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio e raccogliere testimonianze. L’aggressore, che secondo le prime informazioni sarebbe una persona conosciuta in città, è attualmente ricercato. La sua posizione sarà valutata dal magistrato di turno.