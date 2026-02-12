Live e Meet & Greet con Ginaxc al Carnevale dei Malatesta di Rimini

La cantautrice svedese si esibirà con il singolo “Liar on Fire” e incontrerà il pubblico tra foto, chiacchiere e card firmate

Sabato 14 febbraio il Centro Commerciale I Malatesta festeggia il Carnevale con un evento pensato per tutta la famiglia. Dalle 16:00 alle 19:00, spazio ai colori del truccabimbi e all’animazione per i giovanissimi ospiti del centro.

Il momento clou della giornata è previsto per le 17:00 con il live e Meet & Greet con GINAxC, la cantautrice svedese che presenterà alcuni dei suoi brani e si esibirà dal vivo con “Liar on Fire”, il singolo in gara al San Marino Song Contest, la selezione nazionale di San Marino per l’Eurovision Song Contest, e disponibile ufficialmente a partire dal 20 febbraio 2026.

GINAxC è un’artista poliedrica: oltre a essere cantautrice e musicista, è scrittrice e gallerista, autrice di un romanzo e di libri d’arte contemporanea internazionale. Durante il Meet & Greet, il pubblico avrà l’opportunità di conoscerla, scattare foto insieme, chiacchierare in un contesto informale e ricevere la sua card firmata.

Al termine prenderà il via la Sfilata delle Mascherine, un momento dedicato ai bambini che potranno mostrare i loro costumi più creativi: i tre travestimenti più originali saranno premiati dalla direzione del centro commerciale.

L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’occasione unica per vivere un pomeriggio di festa, musica e divertimento in un’atmosfera accogliente e coinvolgente.