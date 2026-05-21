“Lo sguardo di Emma” al Cinema Tiberio: la storia di emancipazione di una giovane donna nella Svizzera degli anni Quaranta

Dal 22 al 27 maggio a Rimini la prima visione del film di Marie-Elsa Sgualdo tra guerra, repressione e ricerca di libertà

Al Cinema Tiberio di Rimini da venerdì 22 a mercoledì 27 maggio è in programma, in prima visione, il film lo sguardo di Emma di Marie-Elsa Sgualdo con Lila Gueneau, Grégoire Colin, Thomas Doret, Aurelia Petit e Sandrine Blancke. Emma è una ragazza volenterosa che cresce nella Svizzera degli anni Quaranta. Sua madre è stata allontanata, lei è rimasta con il padre e le sorelle più piccole e lavora presso la famiglia del pastore protestante del villaggio montano in cui vive. Il mondo è in guerra, la Svizzera resta neutrale, ma Emma respira ugualmente quell’atmosfera repressiva e discriminatoria. Un giorno incontra un giovane borghese della città e quella che doveva essere una gita spensierata nella natura si tramuta nell’incubo di uno stupro. Rimasta incinta non sa cosa fare, specie in una società che vorrebbe le donne pure, virtuose e assoggettate al potere patriarcale. Troverà la forza di capire cosa vuole veramente e di emanciparsi, anche grazie al supporto di sua madre, per poter essere finalmente libera.

Proiezioni venerdì 22 maggio ore 21, sabato 23 maggio ore 17 ed ore 21, domenica 24 maggio ore 16 ed ore 21, (la proiezione di domenica 24 maggio alle ore 21 è in versione originale francese con sottotitoli in italiano), mercoledì 27 maggio ore 17. Biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5.